Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Baleary
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

;
Santa Ponsa
23
Palma
15
Andratx
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
86 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Talaies de Canymel by TM znajduje się w Canymel (Capdepera), zaledwie 150 metrów od Platges …
$504,899
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Menorca, Hiszpania
Mieszkanie
Menorca, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj urok życia na wybrzeżu z naszych nowoczesnych dwóch i trzypokojowych mieszkań na sprz…
$286,034
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$661,569
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Palmanova, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Apartamenty Baleary
$697,660
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Palma, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palma, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzenie ekskluzywny apartament trzypokojowy, oferujący dwie wygodne sy…
$1,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$536,208
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2
Apartamenty Baleary
$1,15M
Zostaw prośbę
Penthouse w Palma, Hiszpania
Penthouse
Palma, Hiszpania
Powierzchnia 280 m²
Penthouse w Balearic
$3,84M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Palmanova, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Piętro 14
Apartamenty Baleary
$990,002
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Apartamenty Baleary
$697,660
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Baleary, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Baleary, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu unikalny trzypokojowy dwupoziomowy apartament, który …
$713,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Baleary, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Baleary, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny apartament na parterze z trójpokojowym układem w pres…
$793,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,15M
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$535,008
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Apartamenty Baleary
$1,04M
Zostaw prośbę
Penthouse w Palma, Hiszpania
Penthouse
Palma, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Penthouse w Balearic
$1,65M
Zostaw prośbę
Penthouse w Palma, Hiszpania
Penthouse
Palma, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Penthouse w Balearic
$2,56M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Palmanova, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Apartamenty Baleary
$873,531
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cala Fornells, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cala Fornells, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Apartamenty Baleary
$693,002
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Talaies de Canymel by TM znajduje się w Canymel (Capdepera), zaledwie 150 metrów od Platges …
$581,329
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$799,037
Zostaw prośbę
Penthouse w Capdepera, Hiszpania
Penthouse
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Talaies de Canymel by TM znajduje się w Canymel (Capdepera), zaledwie 150 metrów od Platges …
$1,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bendinat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Bendinat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartamenty Baleary
$1,28M
Zostaw prośbę
Penthouse w Port dAndratx, Hiszpania
Penthouse
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Penthouse w Balearic
$2,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sol de Mallorca, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sol de Mallorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Apartamenty Baleary
$1,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sant Elm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Elm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Eclipse to ekskluzywny rozwój 20 apartamentów w San Telmo, wiosce z dużą historią na południ…
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,13M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Baleary, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Baleary, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Dla tych, którzy szukają doświadczenia życia w jednym z najpiękniejszych mi…
$666,770
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram

Typy nieruchomości w Baleary.

penthouse’y
kawalerki
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się