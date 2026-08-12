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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Hiszpania

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863 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102440Przestronny apartament z trzema sypialniami z dwoma oddzielnymi sypialniam…
$396,036
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102046Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami …
$312,065
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717105417Umeblowany apartament o powierzchni 21 m2 w czterogwiazdkowym apartamencie…
$208,745
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719104625Pokój inwestycyjny o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre znajduje się w p…
$208,745
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
Kod 20260724095343Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią w nowym kompleksie…
$228,875
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102903Nowoczesne studio z przestronnym balkonem w kompleksie NīA Cullera w budow…
$228,977
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/5
Kod 20260724103348Studio apartament z przestronnym balkonem na górnym piętrze mieszkalnym no…
$239,281
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719112214Umeblowany apartament 42 m2 w nowym czterogwiazdkowym Hilford Resorts. For…
$310,466
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/5
Kod 20260724090758Sprzeda? nowoczesny apartament studyjny o powierzchni 30.66 m2 w nowym kom…
$149,655
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724100735Przestronny dwupokojowy apartament z dwoma sypialniami i dwoma balkonami w…
$384,538
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Kod 20260724094516Przestronny dwupokojowy apartament z dwoma oddzielnymi sypialniami w kompl…
$296,771
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724101229Dwupokojowe mieszkanie z oddzielną sypialnią i przestronnym balkonem w kom…
$303,755
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724101724Funkcjonalny apartament typu studio z przestronnym balkonem w nowym komple…
$222,328
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Kod.Nowoczesny dwupokojowy apartament z przestronnym balkonem w kompleksie NŘA Cullera w bud…
$294,866
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Kod 20260724095904Jasny apartament z dwoma sypialniami z oddzielną sypialnią i dwoma balkona…
$294,139
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękny apartament na parterze z basenem, placem zabaw i eleganckimi, zagospodarowanymi teren…
$269,307
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Luksusowy fantastyczny apartament z widokiem na morze, dużym tarasem i basenem położonym w d…
$582,947
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 127 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$503,660
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Jednoosobowy apartament w mieście Palm Mar, w kompleksie Bahia de Los Menceyes, położony 200…
$373,212
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Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w luksusowym resorcie z niesamowitym widokiem na morze Poczuj się ot…
$595,250
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Atrakcyjny apartament na środkowym piętrze z tarasem, basenem i siłownią położony blisko pla…
$382,503
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny apartament na parterze z przepięknym widokiem na morze, basenem i strefą relaksac…
$347,624
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Zachęcające mieszkanie na parterze z ogródkiem na zewnątrz, basenami rodzinnymi i kortem do …
$381,152
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż jest piękny apartament, który znajduje się w obszarze Palm Mar, w kompleksie San…
$209,932
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Mieszkanie 3 pokoi w Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Niedrogie apartamenty w spokojnej okolicy w Mijas Costa del Sol Apartamenty znajdują się w …
$295,457
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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