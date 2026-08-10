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Mieszkania na sprzedaż w Almeria, Hiszpania

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Vera
68
El Ejido
13
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212 obiektów total found
Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$242,727
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$242,739
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$323,652
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$196,503
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Mieszkanie 1 pokój w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$196,493
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$323,636
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Mieszkanie 2 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
New Build Beachfront Apartments and Penthouses for Sale in Macenas, Almería Modern …
$427,816
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 183 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 36 apartamentów przez…
$472,117
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments in Vera Playa, Almería – Modern Homes Near the Sea Contemporary Li…
$314,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Nowy kompleks mieszkaniowy w wierzeNowy kompleks apartamentowy w Vera znajduje się zaledwie …
$280,664
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Penthouse w Mojacar, Hiszpania
Penthouse
Mojacar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New Build Beachfront Apartments and Penthouses for Sale in Macenas, Almería Modern …
$788,036
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Mieszkanie w Mojacar, Hiszpania
Mieszkanie
Mojacar, Hiszpania
Powierzchnia 54 m²
Wspaniały dom z widokiem na Morze Śródziemne Witamy w spektakularnym kompleksie mieszkalnym,…
$411,109
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
New Build Apartments in Vera Playa, Almería – Modern Homes Near the Sea Contemporary Living…
$463,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$308,916
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Mieszkanie 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/3
Wspaniałe mieszkanie na środkowym piętrze z przestronnym tarasem, basenem i prywatnym parkin…
$305,770
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Vera Playa Apartamenty znajdują się…
$277,384
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Mieszkanie 2 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Sizable Golf Apartments z niesamowite widoki w Mar de PulpiDiscover szereg w pełni wyposażon…
$189,620
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Mieszkanie 3 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 164 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$326,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 1
Urokliwe mieszkanie na parterze z basenem, bujnym ogrodem i dostępem do strefy spa, położone…
$402,268
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN VERA New Build residential of apartments in Vera …
$369,168
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New Build Apartments Near the Beach in Vera Playa, Costa de Almeria Exclusive Resid…
$252,215
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Mieszkanie 3 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$279,773
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$337,418
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Penthouse 3 pokoi w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
Atrakcyjny nowy apartament ze wspólnym basenem, prywatnym tarasem na dachu i widokiem na mor…
$226,712
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Nowoczesnym Kompleksie w Almerii w Hiszpanii Eleganckie ap…
$300,203
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
W sercu Vera Playa, w prestiżowej urbanizacji Pueblo Salinas, stworzono wyjątkowy projekt dl…
$326,402
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Mieszkanie 1 pokój w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 73 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony pomiędzy morzem a górami, otoczony dobrobytem, …
$208,664
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN VERA New Build residential of apartments in Vera …
$288,413
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New Build Apartments Near the Beach in Vera Playa, Costa de Almeria Exclusive Resid…
$279,982
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Mieszkanie 3 pokoi w Almerimar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Almerimar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Nowy kompleks mieszkalny w AlmerimarNowy kompleks ekskluzywnych 2 i 3 pokojowe apartamenty, …
$440,104
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Typy nieruchomości w Almeria.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Almeria, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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