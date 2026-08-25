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Mieszkania na sprzedaż w Badajoz, Hiszpania

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85 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
SunPlace jest promotorem pochodzącym z grupy biznesowej Residencial Playa Flamenca i Vistabe…
$250 550
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Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581 426
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$342 681
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Wspaniały penthouse przy plaży Estepona. Bezkonkurencyjna lokalizacja, otoczona wszelkieg…
$341 696
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Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOS ALTOSNew Build modern apartments and penthouses with an…
$303 904
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Mieszkanie 1 pokój w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137 763
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TekceTekce
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412 205
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
NEW BUILD SEAFRONT RESIDENTIAL COMPLEX IN VILLAYOJOSANew Build seafront private urbanization…
$708 019
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$430 258
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Nº 28. 3rd Attic Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the …
$758 215
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Nowoczesny bliźniak z ogrodem i prywatnym solarium w Denia Prywatna urbanizacja kamienic o p…
$469 713
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN LOS ALCAZARESModern New Build semi-detached villas with 3 …
$435 595
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
2 BEDROOM BUNGALOWS IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL IN GRAN ALACANT! Discover this exclusive resid…
$288 803
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piękny apartament w najlepszej dzielnicy hiszpańskiej alei ze względu na widoki i spokój, mi…
$482 714
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550 473
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178 984
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260 722
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN PEDRO DEL PINATARNew Build residential complex of bungalows in Sa…
$304 884
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Jasny penthouse z przepięknym widokiem na morze i góry, położony na słynnym balkonie doliny …
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288 392
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
NEW BUILD TOWNHOUSES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Build development of 11 townhouses in Santi…
$441 151
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Nr 3 NISKA ROŚLIN .Piękny apartament w nowym budynku położonym w centrum miasta Estepona. Św…
$216 950
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Flat in the centre of Calpe and recently refurbished very close to the beach. We present thi…
$127 983
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Kawalerka w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Kawalerka
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Studiuj 200 metrów od plaży. Jest to bardzo jasny parter w urbanizacji z ogrodem i basenem.…
$184 408
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Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
NOWE APARTAMENTY BUDOWLANE W CALPE Luksusowy kompleks mieszkaniowy New Build w Calpe. Złożo…
$615 749
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
FLOOR FOR SALE. Recovered kitchen and bathroom. Very good condition in general. It is very …
$157 289
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Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487 975
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie - Orihuela Costa (Playa Flamenca), Powierzchnia zabudowana 80m2, 1m2, 18m2, 2 syp…
$269 513
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Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258 062
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Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN LOS ALCAZARESNew Build residential complex in Los Alcazares.Complex…
$301 798
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Parametry nieruchomości w Badajoz, Hiszpania

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