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Mieszkania na sprzedaż w Girona, Hiszpania

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Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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66 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
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Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Apartament z otwartym widokiem, basen i garaż w kompleksie mieszkalnym - Llore de MarJasny a…
$325,236
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$300,177
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Mieszkanie 1 pokój w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Lloret de Mar to spokojna okolica, idealna na wak…
$117,443
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Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$571,349
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$507,866
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Jasny apartament w Lloret de Mar - z widokiem na morze.Powierzchnia: 165 m2Lokalizacja: Llor…
$692,431
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$669,459
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy do Państwa uwagi ten przytulny dwupoziomowy penthouse w Fenals, jeden z najbar…
$325,615
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$348,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$588,669
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
$334,377
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Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,662
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 1 pokój w el Port de la Selva, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
el Port de la Selva, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy La Cala de Mijas, obok La Nor…
$630,710
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Penthouse 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$565,635
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$325,236
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$389,204
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Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$340,505
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Torre Valentina, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torre Valentina, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sant Antonio de Calonge, zaledwie kilka minut o…
$768,497
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Mieszkanie 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Nowoczesne, Nowe Apartamenty w Pobliżu Zatoki Sa Riera w Begur Perfekcyjnie położone pomiędz…
$811,866
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$681,002
VAT
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Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
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Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament po renowacji w obszarze Fenals Lloret de Mar.Powierzchnia 74 metrów kwadratowych.…
$278,833
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Mieszkanie 2 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Girona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Ten apartament w centrum wyróżnia się nowoczesnym stylem i doskonałym połączeniem z otaczają…
$454,631
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Typy nieruchomości w Girona.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Girona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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