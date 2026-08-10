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Mieszkania na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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540 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Każdy dom odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szczegóły.…
$389,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Los Alcazares, zaledwie 200 metrów od mor…
$188,402
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$341,551
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Odkryj nowy projekt nieruchomości mieszkalnych stworzony dla osób poszukujących jakości, kom…
$381,428
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Mieszkanie 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Invest…
$129,444
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Investment Opp…
$165,272
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Investment Opp…
$188,387
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$482,449
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję d…
$187,961
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Invest…
$165,272
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Mieszkanie 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję d…
$129,151
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Invest…
$188,387
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Każdy dom odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szczegóły.…
$482,449
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$462,221
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Mieszkanie 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Investment Opp…
$129,444
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Mieszkanie 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Los Alcazares, zaledwie 200 metrów od mor…
$129,454
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Penthouse 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Los Alcazares, zaledwie 200 metrów od mor…
$165,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
New Build Resort Apartments at La Serena Golf-Los Alcazares Near the Beach Modern Golf Fron…
$429,008
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ekskluzywny kompleks mieszkalny na pierwszej linii pola golfowego La Serena w Los Alcazares,…
$345,597
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny stworzony dla osób poszukujących jakości, komfortu i uprzywi…
$317,857
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny nowych budynków dla tych, którzy cenią jakość, komfort i uprzy…
$300,519
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 22 nieruchom…
$457,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Każdy apartament przekazuje istotę wyłączności: wysokiej jakości, nowoczesny design i dbałoś…
$335,079
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 18 nie…
$366,697
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Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Apartament w stylu współczesnym w kompleksie z falistą od dewelopera w La Serena Golf, Los A…
$404,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 351 m²
Te ekskluzywne luksusowe wille nowej budowy oferują uprzywilejowany nadmorski styl życia w p…
$1,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Odkryj nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny w uprzywilejowanej lokalizacji: obok pola golfow…
$346,637
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Build Golf Front Apartments and Villas in La Serena Golf Los Alcazares Exclusive Reside…
$470,975
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Odkryj ekskluzywne nowe wydarzenia w uprzywilejowanej okolicy Los Alcazares na Costa Calida.…
$392,871
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$392,871
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