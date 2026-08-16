Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Sithonia
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

;
Sithonia Municipal Unit
22
Nikiti
6
Neos Marmaras
4
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
23 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch
Dom wolnostojący 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z k…
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Part…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 500 m2 w Sitonii, Chalkidiki. Obiekt dysponuje basen…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 45 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Dom składa się z jednej sypialn…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 1000 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Obiekt dysponuje basenem do uż…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 500 m2 w Sitonii, Chalkidiki. Obiekt dysponuje basen…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa s…
$661,197
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 1
Szczegóły.Rok budowy: 2000Ilość pokoi: 4Rodzaj ogrzewania: elektrycznyKlasa energetyczna: A …
$1,22M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 3 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 157 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$330,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 2
Szczegóły.Liczba pięter w budynku: 3Rok naprawy: 2023Ilość pokoi: 4Rodzaj ogrzewania: elektr…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 100 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z jednej syp…
$413,248
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 126 m²
📝 Opis własności: Odkryj absolutny spokój i naturalne piękno w tym unikalnym domu położonym …
$779,268
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Sarti, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sarti, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Par…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 89 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż oferowana jest luksusowa, trzykondygnacyjna willa o powierzchni 161 m², położona…
$521,413
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 152 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$330,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 5
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Liczba pięter w budynku: 3Rok budowy: 1980Rok naprawy: 2022Ilość pokoi: 5Rodzaj og…
$769,277
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 8 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m², położony na malowniczym półwyspie Si…
$1,73M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się