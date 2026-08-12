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Dom wolnostojący na sprzedaż w Macedonia-Tracja, Grecja

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Saloniki
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Kassandra Municipality
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Pallini Municipal Unit
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Kassandra Municipal Unit
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Dom wolnostojący Usuwać
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609 obiektów total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
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Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 310 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Półpiwn…
$767,461
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m², położony na malowniczym półwyspie Si…
$1,73M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Alonia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Alonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 110 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa s…
$88,553
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa się z 3 sypialni…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kriopigi, Grecja
Dom wolnostojący
Kriopigi, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. Kassandra, Chankidiki.
$171,385
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Lianovergi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Lianovergi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Athos, Chalkidiki. Półpiw…
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skład…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Niewykończony dom w Trilofos: 160 m2, 2 poziomy na 425 m2 powierzchni Jest to niedokończony …
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 65 m kw. w Salonikach. Dom składa się z jednej sypialni, salonu…
$94,457
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 390 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$342,406
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Dom składa się…
$184,502
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Dom wolnostojący w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 135 m kw. w Chalkidiki.
$283,370
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1-piętrowy dom 140 m ² na Wybrzeżu Olimpijskim. Dom składa się…
$186,552
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Dom wolnostojący 1 pokój w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 50 m kw. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$230,238
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Dom wolnostojący 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 340 m kw. W Chalkidiki. Dom składa się z jednej sypialni, salonu…
$245,618
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Details  Year of construction: 2000  Number of rooms: 5  Heating type: diesel  Levels: 3  Ba…
$629,408
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Agencja
Аталанта
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 375 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 375 m kw w Salonikach. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Galatista, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 159 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazynu…
$218,431
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Agencja
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 350 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z 2 salonów, jednej ł…
$1,30M
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Dom wolnostojący w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 108 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$754,093
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 229 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 229 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$328,216
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 247 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pok…
$259,756
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 310 m²
🏠 Detached House for Sale - 310 m2 w Nea Kerasia, Saloniki - Z widokami na górę Olimp i Salo…
$354,213
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kitros, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kitros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 360 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z salonu z…
$389,634
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? niedokończony budynek o powierzchni 400 m2, na dzia? ce 14.000 m2 Budynek składa…
$1,30M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 120 m kw. Kassandra, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z k…
$377,827
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Parametry nieruchomości w Macedonia-Tracja, Grecja

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