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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 105 m kw. na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Exochi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Exochi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Na sprzeda? pod budowê 3pi? trowy dom 238 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 mag…
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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