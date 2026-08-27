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Dom wolnostojący na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

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Peristasi
9
Korinos
8
Dom wolnostojący Usuwać
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34 obiekty total found
Dom wolnostojący w Lofos, Grecja
Dom wolnostojący
Lofos, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 175 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$256 833
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 105 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni…
$82 650
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 254 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 254 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$123 974
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$389 634
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 120 m kw. na Riwierze Olimpijskiej. Pierwsze piętro składa si…
$187 552
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Dom wolnostojący 1 pokój w Foteina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Foteina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 80 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z jednego m…
$101 541
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pi…
$377 827
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$318 791
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$413 248
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Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 180 m2 na Olympic Coast. Widok na miasto, góra otwie…
$82 650
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 286 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 286 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$468 452
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$138 231
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 247 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pok…
$259 756
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? stary budowlany 1- pi? trowy dom 100 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 3 …
$91 867
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1-piętrowy dom 65 m kw. na Wybrzeżu Olimpijskim. Widok na mias…
$141 685
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 188 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 magazynów. Pi…
$126 845
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ritini, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 237 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z 2 sypial…
$377 827
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 378 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 378 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z jednego magazyn…
$531 319
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 156 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z 2 sypial…
$306 984
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 242 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 242 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej WC, 2…
$413 248
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 103 m2 na Riwierze Olimpijskiej w budowie. Domek składa się z…
$102 278
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 104 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z jednego magazyn…
$271 563
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 87 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pokó…
$177 106
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Dom wolnostojący 1 pokój w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Peristasi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$106 264
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Ritini, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$259 756
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Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw. na Riwierze Olimpijskiej w budowie. Pa…
$92 225
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Dom wolnostojący 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 50 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$101 541
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 204 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z salonu, jednej …
$126 712
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Dom wolnostojący w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący
Korinos, Grecja
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 285 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$668 819
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 270 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 sypialni, 2 p…
$442 766
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Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

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