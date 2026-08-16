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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
5
Nea Moudania
5
Nea Triglia
5
Dom wolnostojący Usuwać
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55 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 138 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$490,558
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lakkoma, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$253,852
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 77 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$295,177
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Chalkidiki. Parter skła…
$594,134
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$696,768
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 350 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z 2 salonów, jednej ł…
$1,30M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Portaria, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Portaria, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 190 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej sypialni,…
$153,492
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 480 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, …
$708,425
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$1,00M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$472,283
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2003  Number of rooms: 6…
$988,962
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. W Chalkidiki. Parter składa się z jednego magazynu. Pi…
$214,258
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 215 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skł…
$383,730
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Dom wolnostojący w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Triglia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż dom wolnostojący ze stolarnią na parterze. Działka ma powierzchnię 500 m2. Dom s…
$194,817
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Tenedos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Tenedos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2005  Number of rooms: 6…
$988,962
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skład…
$330,598
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$885,531
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 132 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skład…
$271,563
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Agios Mamas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$377,827
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2008  Number of rooms: 5…
$565,302
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 120 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$218,431
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 168 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazyn…
$354,213
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa się z 3 sypialni…
$495,898
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Dom wolnostojący w Agios Mamas, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Mamas, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 35 m kw. w Chalkidiki. Istnieją: panele słoneczne do podgrzewan…
$212,528
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Dom wolnostojący w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 105 metrów kwadratowych w Halkidiki. Drugie pięt…
$514,154
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$1,14M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 274 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 274 m kw. W Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$330,598
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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