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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Ermionida, Grecja

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Municipal Unit of Kranidi
8
Municipal Unit of Ermioni
6
Ermioni
3
Dom wolnostojący Usuwać
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14 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 218 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypi…
$448,669
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 259 metrów kwadratowych w Peloponese. Półpiwnica składa się z 2…
$613,968
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$543,126
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$1,00M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Portocheli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kranidi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 136 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 210 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$1,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ermioni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 210 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$1,89M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 155 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Portocheli, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Portocheli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 195 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 195 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypia…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 215 m kw. We wschodnim Peloponezu - Ermionida. Półpiwnica składa…
$318,791
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Parametry nieruchomości w Municipality of Ermionida, Grecja

z Widok na góry
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