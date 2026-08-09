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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Dionysos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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18 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 246 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z 2 ma…
$472,283
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 382 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 382 metrów kwadratowych w Atenach. Czwarte piętro…
$1,42M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż - Dom wolnostojący - Attyka Wschodnia: Agios Stefanos - 300m2, 5 Sypialnie, 3 Ła…
$396,224
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 320 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, salon…
$1,09M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica Par…
$1,37M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Stamata na północ od Aten, dzielnica Efxinos Pontos, dom wolnostojący o powierzchni 400 m2 n…
$932,292
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Dom wolnostojący w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 293 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica skład…
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 717 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 717 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu, …
$1,11M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$714,329
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 531 m²
Na sprzedaż dwupiętrowy dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 531 m2 Dom składa się z czter…
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skł…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$2,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 380 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, salon…
$979,988
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Agios Stefanos na północ od wzgórza Athens Muson: dom jednorodzinny o powierzchni 400m². dos…
$943,946
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 430 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$791,075
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 405 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 405 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$1,55M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Dionysos, Grecja

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