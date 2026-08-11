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Dom wolnostojący na sprzedaż w Wyspy Egejskie, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$325,631
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skala Eresou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skala Eresou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych na wyspach. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Psarou, Grecja
Dom wolnostojący
Psarou, Grecja
Powierzchnia 285 m²
Wyspa Mykonos, obszar Faneromeni, dom jednoosobowy niedokończony 285 m kw., na działce 4000 …
$1,51M
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Parametry nieruchomości w Wyspy Egejskie, Grecja

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