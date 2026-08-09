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Dom wolnostojący na sprzedaż w Dion Olympos Municipality, Grecja

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Litochoro
8
Platamonas
5
Dom wolnostojący Usuwać
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29 obiektów total found
Dom wolnostojący w Kondariotissa, Grecja
Dom wolnostojący
Kondariotissa, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek o powierzchni 280 m kw. na Riwierze Olimpijskiej w budowie. P…
$112,799
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 65 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z salon…
$112,167
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Spiridonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Spiridonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 160 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pok…
$230,627
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 98 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pokó…
$165,299
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 98 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 2 sypialni, pokój d…
$153,492
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Dom wolnostojący w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący
Litochoro, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż stary 2-piętrowy dom Bauhaus o powierzchni 126 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parte…
$153,492
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$392,066
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego prys…
$389,634
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 280 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$578,547
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 123 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, jed…
$330,598
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Spiridonas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Spiridonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 184 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, j…
$118,071
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$572,644
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Skotina, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 3 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimp…
$354,213
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Dom wolnostojący 1 pokój w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Litochoro, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? dwupi? trowy dom 105 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednego magazyn…
$153,492
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 320 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej sypia…
$826,496
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Skotina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 194 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 194 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej sypialni,…
$324,695
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 131 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 pomieszczeń d…
$421,816
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Dom wolnostojący w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący
Skotina, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 310 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej.…
$491,303
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej łazienki,…
$336,502
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Dom wolnostojący w Agios Spiridonas, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Spiridonas, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 150 m2 na Riwierze Olimpijskiej. Pierwsze piętr…
$114,256
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$160,059
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 110 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej sypialni…
$291,635
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Dom składa się z 3 sypialni, …
$129,878
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy z 300 metrami kwadratowymi na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$885,531
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Skotina, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z 3 sypialni,…
$236,142
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Parametry nieruchomości w Dion Olympos Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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