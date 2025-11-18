Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Apokoronas, Grecja

Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$394,350
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$410,337
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski z basenem i widokiem na szycie Na terenie terenu o łącznej powier…
$387,159
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyves, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$514,444
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom wiejski z basenem i widokiem na morze Na terenie terenu o łącznej powierzchni 2468 mk…
$328,820
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyves, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$576,203
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$405,008
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Na terenie o łącznej powierzchni 2.468 mkw. ( 24 akry ) Wybudowano 10 domów. Spośród nich 6 …
$445,498
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski z basenem i widokiem na szycie Na terenie terenu o łącznej powier…
Cena na żądanie
Parametry nieruchomości w Municipality of Apokoronas, Grecja

