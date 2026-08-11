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Dom wolnostojący na sprzedaż w Korfu, Grecja

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13 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 na wyspie Korfu. Jest kominek, klimatyzacja …
$2,24M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$680,280
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Alykes Potamou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 3 sypialni, salon…
$460,476
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego magaz…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Gouvia, Grecja
Dom wolnostojący
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Willa o powierzchni 310 m2 jest na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa znajduje się na wzgórzu z…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Alykes Potamou, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 57 m kw. na wyspie Korfu. Dom składa się z jednej sypialni, sal…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa budynki o łącznej powierzchni 128 m2. M, który znajduje się na …
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skł…
$799,795
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 380 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 380 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom s…
$625,776
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący
Agia Eleni, Grecja
Powierzchnia 345 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 345 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Jest komin…
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 275 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 275 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, 2 sal…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Na wyspie Korfu są cztery domy na sprzedaż. Trzy z nich mają powierzchnię 35 m2, a jeden 90 …
$288,284
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Gouvia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Gouvia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 205 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 205 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skł…
$3,19M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Korfu, Grecja

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