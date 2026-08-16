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Dom wolnostojący na sprzedaż w Thermi Municipality, Grecja

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Thermi
10
Vasilika
11
Dom wolnostojący Usuwać
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20 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 379 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 379 metrów kwadratowych na przedmieściach…
$311,347
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Dom wolnostojący w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący
Thermi, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż: Dwa niedokończone domy, każda 200 m2, na powierzchni 2,860 m2 poniżej Panorama,…
$767,461
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 118 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$224,335
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Peristera, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Peristera, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$194,817
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 350 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$442,766
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 480 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 syp…
$1,42M
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$436,862
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 250 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$354,213
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jedn…
$330,598
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 230 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 2 syp…
$708,425
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 376 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 376 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$531,319
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 520 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 390 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,13M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 sypi…
$1,26M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Peristera, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Peristera, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 125 m kw., w Salonikach. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$218,431
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$346,221
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$377,827
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Dom wolnostojący w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż: Luksusowy dom jednoosobowy 150 m ² + 200 m ² półpiwnica na działce 15 000 m ² -…
$330,598
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowy dom o powierzchni 630 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Pó…
$413,248
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 290 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salonu…
$543,126
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 270 m kw. w Salonikach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z…
$885,531
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Parametry nieruchomości w Thermi Municipality, Grecja

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