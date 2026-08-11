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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Corinth, Grecja

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13 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonikach. Dom składa się…
$631,679
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 474 m²
Na sprzedaż 6-pi? trowy dom 474 m kw., na przedmieściach Salonik. Piwnica składa się z jedne…
$1,89M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 295 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 295 m kw., na przedmieściach Salonik. Piwnica składa się z jedne…
$814,689
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 270 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnica składa się z 2…
$684,811
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 385 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 385 m kw. w Salonikach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z…
$472,283
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica skł…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 193 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 193 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica skł…
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
Obiekt jest rozwijany na trzech poziomach, o parterze 86 metrów kwadratowych, w tym salon z …
$785,171
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$2,60M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 400 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Par…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Corinth, Grecja

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