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Dom wolnostojący na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Ateny
4
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Municipality of Glyfada
16
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Dom wolnostojący Usuwać
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336 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 65 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$322,878
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Zografos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Zografos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Zografos w pobliżu centrum Aten, maisonette 86 m2 4th-5. piętro w dobrym stanie, przestronne…
$174,805
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$720,232
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 430 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$791,075
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 428 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 428 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$2,48M
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Dom wolnostojący w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący
Marathon, Grecja
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 184 m kw. Attica. Więc... Luksusowy trzypoziomowy Maisonette - …
$678,907
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Chaidari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Chaidari, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Zachodnie: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Sypialnie,…
$477,800
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$1,30M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,48M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Sypi…
$740,007
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$560,837
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Dom wolnostojący 11 pokojów w Region Attyka, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 11
Powierzchnia 504 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 504 m kw. w Atenach. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salonu …
$448,669
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 95 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z 2…
$779,268
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 275 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767,461
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Voula na południe od Aten, obszar Dikigorika, dom 60m2 na działce 700 m2 parter w dobrym sta…
$221,419
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż w budowie 3 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$342,406
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
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Dom wolnostojący w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 320 m kw. W Atenach. Z okien otwiera się widok na miasto. Właścic…
$2,60M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$938,663
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Południe: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 …
$291,341
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Dom wolnostojący w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 540 m²
Oferowana na sprzedaż Willa składająca się z 3 domów Każdy dom ma 3 poziomy i składa się z 1…
$1,28M
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 168 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się…
$826,496
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 369 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 369 m2 w Attyce. Parter składa się z salonu, kuchni…
$1,02M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 5 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$596,258
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Aegina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Aegina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$826,496
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Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Budynek ma 200 m2 na działce o powierzchni 120 m2, w pobliżu portu w Pireusie. Nadaje się do…
$519,512
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 68 m kw. W Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią,…
$253,852
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalamos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalamos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$493,956
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Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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