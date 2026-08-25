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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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Vari Municipal Unit
24
Dom wolnostojący Usuwać
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39 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$2,27M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 100 m²
✨ Detached House 100 m2 na 165 m2 Plot - Asyrmatos, Aliantos (Vari - Varkiza) W uprzywilejow…
$277 467
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Voula South Powierzchnia Nea Kalymnos, w trakcie budowy maisonette 215 m2 3 poziomy (basemen…
$1,45M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z 3 sypialn…
$673 004
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowy dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica - skła…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 360 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, po…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Attyka Wschodnia: Vari- Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.…
$874 024
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,59M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Sypi…
$740 007
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 308 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 308 metrów kwadratowych w Atenach. Z okien otwiera się widok na m…
$903 242
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 483 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom 483 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$1,89M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom w Atenach o powierzchni 370 metrów kwadratowych. Półpiwnica skład…
$1,12M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Vari na południe od obszaru Athens Miladeza, niezależna maisonette 207 m kw. na dzia? ce 200…
$559 375
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$1,42M
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Voula na południe od Aten, obszar Dikigorika, dom 60m2 na działce 700 m2 parter w dobrym sta…
$221 419
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$590 354
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 286 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 286 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z jednej syp…
$1,30M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 320 m2 w Atenach. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$944 567
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 375 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 185 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$850 110
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, sa…
$1,65M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z jednej sy…
$1,65M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 520 m²
W bardzo miłej części Agia Marina, zaledwie 3 minuty samochodem od plaży, powierzchni 4 ha z…
$1,53M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Varkiza na południe od Aten, w centrum gminy, 2nd- 3rd piętra maisonette i studio 50 m kw., …
$1,11M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 300 m kw. w Atenach. Są: kominek. Właściciele opuszczą meble ze…
$1,18M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Voula na południe od obszaru Athens Nea Kalymnos: w trakcie budowy maisonette 184 m2 3rd- 4 …
$1,55M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy o powierzchni 180 m kw. w Atenach. Właściciele opuszczą meble z…
$903 242
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Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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