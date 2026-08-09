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Dom wolnostojący na sprzedaż w Nikiti, Grecja

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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż oferowana jest luksusowa, trzykondygnacyjna willa o powierzchni 161 m², położona…
$521,413
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 2
Szczegóły.Liczba pięter w budynku: 3Rok naprawy: 2023Ilość pokoi: 4Rodzaj ogrzewania: elektr…
$1,05M
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m², położony na malowniczym półwyspie Si…
$1,73M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 1
Szczegóły.Rok budowy: 2000Ilość pokoi: 4Rodzaj ogrzewania: elektrycznyKlasa energetyczna: A …
$1,22M
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