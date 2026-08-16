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Dom wolnostojący na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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South Pilio Municipality
9
Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
6
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94 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 135 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z je…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, s…
$200,720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$708,425
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 5 pokojów w Dimini, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dimini, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 3 …
$117,481
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom o powierzchni 160 m kw w Arachovej. Półpiwnica składa się z 2 s…
$413,248
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny 98 m kw. Na wyspie Euboea. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$198,359
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$755,654
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kileler Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kileler Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 140 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$354,213
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$330,598
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 143 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 143 m ² na wyspie Euboea. Widok na górę, las otwiera się od okie…
$360,116
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$549,030
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m kw. w Arachowa. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413,248
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$1,18M
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Malesina, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$1,77M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,48M
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Dom wolnostojący 11 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 11
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 460 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$767,461
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 70 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod p…
$295,177
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa się z 3 sypia…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Makrinitsa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Makrinitsa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 314 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 314 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$1,00M
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Dom wolnostojący w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$501,801
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z 3 s…
$200,720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Makryrrachi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Makryrrachi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter skła…
$413,248
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Półpiwni…
$165,299
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Dom wolnostojący w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Region Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 450 m kw. W centralnej Grecji. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$708,425
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Dom wolnostojący w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż jest trzypiętrowy niedokończony domek w mieście Jaltra na wyspie Evia. Każde pię…
$366,020
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259,756
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Dom wolnostojący w Milies, Grecja
Dom wolnostojący
Milies, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$377,827
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter składa się z …
$177,106
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Argalasti, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$324,695
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Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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