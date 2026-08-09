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Dom wolnostojący na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
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Dom wolnostojący Usuwać
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315 obiektów total found
Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Dom wolnostojący w Geraki, Grecja
Dom wolnostojący
Geraki, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 120 m2 w zachodniej czê ci Peloponezu. Znajduje się w pobliżu …
$177,106
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Dom na sprzedaż w Agios Panteleimonas Na sprzedaż: Dom jednoosobowy, który obejmuje: Niezal…
$115,314
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 7 pokojów w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ipsos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 274 m ² na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,01M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Stone- zbudowany tradycyjny dom 215 m2 w miejscowości Muria, Gortynia. Jest to 2-piętrowy do…
$233,073
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Erymanthos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Erymanthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 271 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 3 salo…
$554,933
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Vracati w pobliżu Korinth oddzielony dom 210m2, częściowo umeblowany na działce 500sq.m. dos…
$268,034
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katastari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katastari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$495,898
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temploni, Grecja
Dom wolnostojący
Temploni, Grecja
Powierzchnia 962 m²
Na sprzedaż stary budynek 1-piętrowy dom o powierzchni 962 metrów kwadratowych na wyspie Kor…
$1,65M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Pantaleimonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Pantaleimonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 58 m kw. Na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypialni, jednej kuch…
$259,756
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej kuchni, jede…
$649,390
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 198 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$366,020
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$306,984
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Dom wolnostojący w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 97 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. …
$246,248
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m ² w Peloponezu. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$236,142
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$767,461
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 122 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionid…
$732,039
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Benitses, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 209 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$2,02M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Assos Lechaio w pobliżu Korintu, dom wolnostojący o powierzchni 125 m2 na działce o powierzc…
$221,419
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 97 m kw. na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$106,264
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 92 m kw. na Wyspach Jońskich. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$430,959
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Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezie. Z okien roz…
$188,913
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Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
$64,095
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Velo Kokkoni wieś w Korinth, maisonette 160sq.m. na dzia? ce 190 m kw. doskonały stan, 3 poz…
$244,727
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 275 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 275 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, 2 sal…
$1,12M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Koryntu, odosobniony dom o powierzchni 80 m kw., na działce o powi…
$157,324
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 85 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$206,624
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Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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