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Dom wolnostojący na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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36 obiektów total found
Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Polygyros, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$1,59M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Detached House 92 m2 w Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Powierzchnia nieruchomości…
$277,467
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Galatista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 125 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa si…
$172,106
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Olynthos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 metrów kwadratowych w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica skład…
$407,005
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Dom wolnostojący w Psakoudia, Grecja
Dom wolnostojący
Psakoudia, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż znajduje się oddzielny dom o powierzchni 360 m2 położony w miejscowości Psakoudi…
$944,567
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Vavdos, Grecja
Dom wolnostojący
Vavdos, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny 360 m kw. w Chalkidiki. Są: kominek. Właściciele opuszczą m…
$867,821
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 50 m kw. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$230,238
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 210 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypi…
$306,984
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Polygyros Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest dwupiętrowy dom wypoczynkowy o powierzchni 115 m² z niezależnym mieszkaniem…
$488,583
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 75 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, sa…
$312,888
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Galatista, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 159 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazynu…
$218,431
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vavdos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vavdos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 182 m²
Na sprzeda? w Vávdos, Gmina Polygyros, Chalkidiki, 182 m kw. dom, trzy poziomy, na dzia? ce …
$348,309
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Galatista, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 250 m kw. Parter składa się z jednego magazynu, j…
$200,720
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Psakoudia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 116 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$448,669
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Dom…
$413,248
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ormylia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 235 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 235 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 3 sypialni,…
$980,166
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Dom wolnostojący 1 pokój w Plana, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Plana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 45 m kw. w Athos, Chankidiki. Dom składa się z jednej sypialni,…
$360,116
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 100 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuc…
$472,283
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Na sprzedaż - Single- Storey Dom 65 m2 w Sitonii, Halkidiki Ten dom prefabrykowany (pierwotn…
$377,827
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Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 150 m²
🏡 Oddzielony Dom 150 m2 w Polygyros, Halkidiki - Luksusowe, Otoczone przez naturę Powierzchn…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 11 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 11
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2007 Number of rooms: 11 …
$1,28M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 144 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$277,467
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$200,720
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Olynthos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$1,00M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 85 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, po…
$401,441
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2018  Number of rooms: 9…
$524,507
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Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 120 metrów kwadratowych w Sitonii, Chalkidiki.…
$188,913
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Galatista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 135 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$82,650
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Dom wolnostojący w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 240 m kw., położony na półwyspie Sitonia. Trzypoziomowy dom po…
$1,06M
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

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