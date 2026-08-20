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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

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Limenas Markopoulou
8
Markopoulo
5
Dom wolnostojący Usuwać
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13 obiektów total found
Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 110 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni…
$274,216
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$277,467
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$619,872
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,18M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,65M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 380 m2 w Attyce. Półpiwnica składa się z jednej s…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 276 m²
Domek położony w okolicy Porto Rafti. Składa się z 3 pięter. Istnieje możliwość podziału dom…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 120 m kw. w Attica w budowie. Pierwsze piętro s…
$439,887
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 85 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, sal…
$230,238
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 134 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej łazienk…
$495,074
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$944,567
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

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