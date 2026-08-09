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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Oropos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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17 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 250 m kw. Peloponese. Parter składa się z salonu, jednej kuchni…
$430,959
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Dom wolnostojący składa się z niezależnych pięter 2. Parter składa się z mieszkań 2 o powier…
$354,213
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Afidnes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Afidnes, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 sypialni…
$250,554
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z 3 sypia…
$584,451
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$684,811
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Oddzielny dom znajduje się w Ipokrates Politia za górą Parnitha Ponieważ istnieje prywatna d…
$1,06M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 190 m kw. Peloponese. Dom składa się z 5 sypialni, pokój dzienny z…
$442,654
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 282 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, salo…
$578,547
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 95 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, sal…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 540 m²
Oferowana na sprzedaż Willa składająca się z 3 domów Każdy dom ma 3 poziomy i składa się z 1…
$1,28M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,12M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$153,492
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$507,705
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 420 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$1,00M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalamos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalamos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$493,956
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 420 m²
2-piętrowa willa o powierzchni 420 m2 w Attyce na sprzedaż. Pierwszy poziom składa się z sal…
$1,18M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 369 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 369 m2 w Attyce. Parter składa się z salonu, kuchni…
$1,02M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Oropos, Grecja

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