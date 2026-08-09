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Dom wolnostojący na sprzedaż w Kreta, Grecja

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Municipality of Apokoronas
12
Heraklion
30
Heraklion Municipal Unit
30
Municipality of Heraklion
30
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Dom wolnostojący Usuwać
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80 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 116 m²
Stone House z widokiem na morze w Chersonissos na sprzedaż Kamienny dom o powierzchni 116 m2…
$329,908
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Dom wolnostojący w Kritsa, Grecja
Dom wolnostojący
Kritsa, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż kamienny dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych w miejscowości Kounavi, niedal…
$112,167
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Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Milatos, Grecja
Dom wolnostojący
Milatos, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż kamienny dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 288 m2 na parterze i piwnicy, z …
$885,531
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kreta, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kreta, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 65 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa się…
$183,349
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kreta, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kreta, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 190 m2 na Krecie. Piwnica składa się z magazynu. Pa…
$1,04M
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Dom wolnostojący w Municipality of Festos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Festos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Położony w pięknej okolicy Ammoudara, ten imponujący 480 m ² od siebie rezydencja siedzi na …
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 262 m²
Na sprzedaż: 124; Panoramiczny widok na morze - Dom w Analipsi, Heraklion, Kreta Kluczowe f…
$767,461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż: "Key- Ready" Oddzielony dom w Old Hersonissos, Kreta Wyjątkowa okazja do nabyci…
$334,147
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 237 m kw. Na Krecie. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, je…
$1,30M
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Dom wolnostojący 1 pokój w Skopi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Skopi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 50 m kw. Na Krecie. Parter składa się z salonu, jednej kuchni, …
$126,336
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw. na Krecie. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$885,531
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica - skła…
$1,30M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Chania, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Chania, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Dom jes…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 160 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z salonu, jednej kuc…
$1,51M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 378 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$1,77M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Piskokefalo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Piskokefalo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 161 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica pół - …
$637,583
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom wiejski z basenem i widokiem na morze Na terenie terenu o łącznej powierzchni 2468 mk…
$645,920
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Uroczy tradycyjny dom z kamiennym domem - 6.945.40m ² Wyjątkowa okazja, aby posiadać kawałek…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Makrigialos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Makrigialos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż stary budynek 1-piętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na Krecie. Do…
$82,650
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 3- pi? trowy dom 260 m kw. na Krecie. Półpiwnica składa się z …
$2,64M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 155 m kw. Na Krecie. Piwnica składa się z jednego magazynu. Par…
$422,749
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Douliana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Douliana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Willa znajduje się w kurorcie Xylokastro, jest to dawna gmina Korinthos na Peloponezie. Poło…
$1,77M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Koutsouras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 160 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. …
$531,319
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalathas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalathas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 112 m kw. na Krecie. Dom składa się z 3 sypialni, pokój dzienny…
$562,376
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kreta, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kreta, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 120 m2 na Krecie. Dom składa się z 4 sypialni, salonu z kuchnią…
$245,587
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Dom wolnostojący w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych na Krecie. Widok na mo…
$126,336
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfaka, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfaka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 180 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$113,348
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kreta, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kreta, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż: Odłączony dwupiętrowy dom 220 m2 w Rethymno Na sprzedaż, doskonały dwukondygnac…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kavousi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kavousi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 192 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 192 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$589,174
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Parametry nieruchomości w Kreta, Grecja

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z Widok na góry
z Widok na morze
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