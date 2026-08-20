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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Lavreotiki, Grecja

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Municipal Unit of Keratea
4
Keratea
4
Lavreotiki Municipal Unit
3
Lavrio
3
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Dom wolnostojący Usuwać
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10 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$560,837
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Domek znajduje się w obszarze Panorama Mic…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$157,324
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 87 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z jednej sypialni…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 152 m kw. Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, …
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 464 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 464 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skł…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 255 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchni…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$831,219
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Lavreotiki, Grecja

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