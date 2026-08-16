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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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Agios Nikolaos Municipal Unit
12
Ajos Nikolaos
6
Dom wolnostojący Usuwać
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15 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Milatos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 m ² na Krecie. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$324,695
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 240 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw. na Krecie. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 280 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, 3 prysz…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Vrachasi, Grecja
Dom wolnostojący
Vrachasi, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż rozbite obudowy, 2- piętrowy domek o powierzchni 120 metrów kwadratowych na wysp…
$137,108
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 400 m kw. na Krecie. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.
$637,583
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 155 m kw. Na Krecie. Piwnica składa się z jednego magazynu. Par…
$422,749
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, 2-piętrowy domek o powierzchni 60 metrów kwadratowych na wys…
$97,118
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 3- pi? trowy dom 260 m kw. na Krecie. Półpiwnica składa się z …
$2,64M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 237 m kw. Na Krecie. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, je…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Epano Elounda, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skład…
$696,618
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Milatos, Grecja
Dom wolnostojący
Milatos, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż kamienny dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 288 m2 na parterze i piwnicy, z …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 130 m kw. na Krecie. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kritsa, Grecja
Dom wolnostojący
Kritsa, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 380 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, j…
$1,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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