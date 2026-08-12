Kamala, Thaïlande

Un projet dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage de Kamala.Le complexe dispose de 2 blocs et 1-2 chambres appartements ainsi que des studios.Les appartements sont décorés dans des couleurs chaudes et des bains de luxe sont installés dans chaque chambre.L'hôtel a une be…