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Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$431,718
Complexe propose des villas de luxe contemporaines entourées de paysages ensoleillés de l'île de Phuket captivante. Fringé parfeuillage luxuriant, une collection de 31 villas de piscine privée exclusive allant de 2 à 3 chambres.Lobby & Réception - espace accueillant avec des services de styl…
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Complexe résidentiel New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$889,092
Imaginez votre vie dans la villa de luxe avec une vue panoramique sur la mer d'Andaman. Ce complexe n'est pas seulement une propriété, c'est une communauté unique, où chaque jour est plein de tranquillité et de confort.Le projet propose:Confidentialité et confort: chaque villa est un espace …
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Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$132,537
Le complexe résidentiel moderne se compose de 3 blocs au milieu desquels il ya une piscine et un espace vert. En outre, le complexe dispose d'une salle de fitness, espace de co-travail, hall, buanderie, jardin sur le toit, parking. Tous les appartements ont un balcon et sont entièrement meub…
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TekceTekce
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,48M
Le complexe se compose de 18 villas de luxe modernes. Le projet comprend des maisons de deux étages avec 3-5 chambres.Caractéristiques:terrassepiscinestationnementascenseursalon extérieurEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 7 minutesRobinson Lifestyle Thalang - 15…
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Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$122,114
La résidence se compose de trois bâtiments de sept étages avec une infrastructure axée sur la philosophie de la vie lente - un rythme de vie calme en harmonie avec la nature.Au total, le complexe dispose de 285 unités de différents aménagements, des studios aux appartements de trois chambres…
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Complexe résidentiel THE MOMENTUM
Complexe résidentiel THE MOMENTUM
Complexe résidentiel THE MOMENTUM
Complexe résidentiel THE MOMENTUM
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Complexe résidentiel THE MOMENTUM
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$199,859
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Une occasion unique d'investir dans un appartement dans l'un des complexes les plus prometteurs de Thaïlande avec une rentabilité garantie !Installations disponibles !Revenu garanti de 5%!Croissance des prix par an: la différence de prix après livraison peut atteindre 20-30%.Le Momentum est …
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Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
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Complexe résidentiel Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$113,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Revenu locatif garanti de 6% pour 3 ans!Ce complexe résidentiel moderne, situé à distance de marche de la populaire plage de Bang Tao, propose des appartements confortables et une infrastructure bien développée.Le complexe se compose de quatre bâtiments et comprend 614 appartements allant de…
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Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$257,143
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Une opportunité d'investissement unique! Appartement confortable entouré de verdure et d'équipements modernes!Installations disponibles !Mobilier complet !Un sentiment d'espace et de sérénité enveloppe les LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominiums à Phuket, où le ciel sans limite se mélange…
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,09M
Le complexe se compose de 8 villas modernes avec 4 chambres.Caractéristiques:terrassejardinpiscinestationnementsalon extérieurEmplacement et infrastructure à proximité L'un des quartiers les plus charmants de Phuket, Kamala offre une grande qualité de vie. Avec beaucoup de développement dans…
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Thaïlande
depuis
$142,159
Une offre idéale pour ceux qui rêvent de passer l'hiver en Thaïlande avec leur famille et envisagent une zone calme et confortable dans le centre de l'île pour vivre.La résidence dispose d'une grande piscine de 35 mètres de long avec une zone pour enfants, un club, une salle de sport, un jar…
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Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$184,713
Le complexe résidentiel moderne offre un choix de aménagements pratiques des studios aux appartements avec 3 chambres, ainsi que de bonnes infrastructures - une piscine, une salle de sport, etc.Installations et équipement dans la maison Surveillance vidéo24 h SécuritéZone de réception/de lob…
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Complexe résidentiel Biancana Surin
Complexe résidentiel Biancana Surin
Complexe résidentiel Biancana Surin
Complexe résidentiel Biancana Surin
Complexe résidentiel Biancana Surin
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Complexe résidentiel Biancana Surin
Phuket, Thaïlande
depuis
$158,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Appartements en bord de mer à Phuket • 200 m de Plage de Surin • Pré-venteComplexe résidentiel Premium Biancana Surin Beach est un format rare par la mer dans l'un des endroits les plus rares à Phuket.Convient pour l'investissement, le loyer et la résidence personnelle.📍 Phuket, Plage de Sur…
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Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$90,588
Un endroit où l'harmonie intérieure se combine avec le luxe et le confort.Sur le territoire de 3,8 ha, chaque étape est une touche à la nature. Plus de 8 000 m2 d'espaces verts créent l'atmosphère de la jungle animée et sûre. Ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est un espace, où les tec…
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Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
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Complexe résidentiel Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thaïlande
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,05M
Nous offrons des maisons de quatre étages avec piscines sur le toit et une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose de magasins, restaurants, centres de spa, service de conciergerie 24h/24.Achèvement - 3ème trimestre de 2027.Caractéristiques des appartements Rez-de-ch…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$143,256
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence est modelée sous la forme d'un grand bateau de croisière et dispose de zones de yoga et de pilates, un centre de spa, une grande piscine sur le toit avec un bar, un centre médical, un parking, un espace vert, un club pour enfants, une sé…
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Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Le développeur appelle le design -moderne tropical , combinant le bois avec des textures rocheuses, et les villas sont un symbole de tranquillité, d'éco-amitié et de richesse. Chaque villa aura une ventilation naturelle, des articles blancs, un parking, une piscine et un jardin. Le complexe …
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
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Thalang, Thaïlande
depuis
$706,168
C'est un charmant havre résidentiel niché au cœur de Phuket, offrant un mélange parfait de vie tropicale et de confort moderne. Ce développement présente une collection de villas soigneusement conçues, chacune incarnant l'essence du luxe détendu dans le décor luxuriant de l'île. Les villas d…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$952,865
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité Marché des fruits de mer - 3,3 kmPlage Nai Harn - 4.2 kmQuai Chalong - 4.9 kmCap Promthep - 6,2 km
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$2,32M
Cette résidence exceptionnelle offre l'ultime opulence et est conçue pour offrir une expérience de vie exquise. Le plan d'étage extensif offre un grand espace pour tous vos besoins, des chambres spacieuses aux espaces de vie élégants. Chaque détail a été soigneusement examiné pour assurer un…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$5,83M
Nous vous proposons des villas spacieuses et modernes avec vue panoramique sur la mer, de grandes terrasses et piscines, des espaces lounge et jacuzzis, des jardins paysagers.La résidence fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restau…
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Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$222,027
La nouvelle résidence est un condominium de première classe avec un lagon unique, un club et un espace de coworking au cœur de Bang Tao.Le projet combine design moderne et esthétique naturelle. Le complexe comprend 3 bâtiments en matériaux de haute qualité avec un accent sur la lumière et l'…
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Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$794,054
Nous offrons des villas (trois ou quatre chambres) avec piscines, terrasses, salons, places de parking.Zones de parcelle - de 418 m2 à 878 m2.Emplacement et infrastructure à proximité De magnifiques couchers de soleil tropicaux, un paysage spectaculaire et une mer azur chaleureuse vous atten…
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Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
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Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Phuket, Thaïlande
depuis
$637,403
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Une occasion unique d'investir dans des appartements en copropriété de luxe EDEN RESIDENCES dans le prestigieux quartier de Bang Tao!C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.Installation !A 50 mètres de la plage !Équipements : bar, vidéosurveillance, fit…
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DDA Real Estate
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$678,415
La résidence offre une vue sur la mer et les montagnes, des piscines et une cascade, un café, un bar et un restaurant, des jardins, un centre de remise en forme, un parking souterrain, un centre de spa et un sauna, une sécurité 24h/24.Avantages Revenu garanti de 5 %.Emplacement et infrastruc…
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Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Complexe est livré avec 13 villas de luxe à deux étages avec des conceptions fonctionnelles, des finitions de luxe et une technologie de pointe. Chaque villa, conçue avec une grande fonctionnalité, beaucoup d'espace utilisable pour le stockage, la vie et la flexibilité, dispose de 3-5 chambr…
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Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Thaïlande
depuis
$888,607
Le projet dispose de villas avec différents aménagements: 3-6 chambres et 4-6 salles de bains. Ces villas sont parfaites pour les familles et les expatriés à la recherche d'une vie tranquille et isolée. Il est à 5-20 minutes en voiture de restaurants, plages, magasins, HeadStart et British S…
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Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
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Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,965
Options de finition Аvec finition
Ce complexe moderne est situé à seulement 500 mètres de la populaire plage de Bang Tao, ce qui en fait une excellente occasion d'investissement pour une vie confortable.Le complexe comprend sept bâtiments de 7 étages, conçus dans un style contemporain utilisant des matériaux naturels. Les in…
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Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$271,446
La résidence dispose d'un hôtel, d'une grande piscine et d'un bar, d'un restaurant, d'un centre de spa, d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, d'une salle de conférence, d'une plage.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Avantages 6% de loyer annuel garanti pendant 5 ans.Emplacem…
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Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
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Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$156,228
Un magnifique complexe sur la côte est de Phuket comprend plusieurs zones - 3 villas de luxe, maisons de ville, 2 immeubles d'appartements, une maison de club, un hôtel et une marina. Une promenade en bateau de 20 minutes vous emmène à une autre île isolée, l'île de Coconut, à seulement 500 …
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$178,084
Appartement complexe donnant sur les piscines et le jardin tropical. Situé au cœur de Phuket, à seulement 850 mètres du Catch Beach Club. Le complexe exclusif se caractérise par l'élégance du design et la tranquillité de la nature.Chaque appartement dispose de 1-2 chambres, salon/salle à man…
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Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
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Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
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Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
Nouvelle propriété ultra-luxe lie le paysage suprême et la communauté d'identité, c'est une combinaison de confort et de naturel qui s'harmonise avec le style de vie dont vous avez toujours rêvé. Parfaitement intégré dans la zone suprême, ce complexe est conçu comme un projet d'architecture …
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Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thaïlande
depuis
$91,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
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Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,894
Options de finition Аvec finition
Appartements prêts à partir avec mobilier et appareils électroménagers dans le complexe hôtelier Laya Resort & Radisson Blu.Le Laya Resort & Radisson L'hôtel Blu est situé à la frontière du parc national Sirinat, à 350 mètres de la plage de Layan.Les boutiques, les cafés, les restaurants, le…
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Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$269,824
Le projet est un développement mixte unique situé sur l'une des plus belles plages de Phuket - Mai Khao. Sur une superficie totale de 88 000 m2, le projet dispose d'un front de mer qui s'étend sur près de 600 mètres. Le développement dispose d'un hôtel 5 étoiles standard avec de nombreuses i…
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Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$854,309
Nous offrons des villas tropicales modernes avec piscines de 41 m2, terrasses, garages.La résidence est sécurisée 24h/24.Installations et équipement dans la maison ClimatisationCuisine intégréeAppareils BoschEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 12 minutesClub de g…
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Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Phuket, Thaïlande
depuis
$2,37M
Kiara Reserve est un complexe résidentiel de luxe comprenant des villas et des appartements dans la baie de Layan – un complexe de villégiature, résidentiel et de loisirs sur la côte nord-ouest de Phuket. La résidence est située au bord de la colline et possède un grand terrain.Installations…
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Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$1,43M
Le complexe se compose de 15 villas de luxe avec vue panoramique, piscines privées, terrasses et parkings couverts.Le projet comporte:Sécurité 24 heures sur 24club de golfSalle de sportSpaClub pour enfantscourt de tennisclubs de plagerestaurantsEmplacement et infrastructure à proximité La pr…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$829,517
Découvrez la résidence, où le luxe s'harmonise avec la nature. Trouvez la paix entourée par la verdure luxuriante, les montagnes, et le réservoir de barrage de Bang Niew sereine. Inhalez l'air le plus frais avec une qualité d'air supérieure.Vivre dans des espaces modernes conçus pour le conf…
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Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$986,785
Nouveau complexe exclusif de villas dans un style tropical. Chacune possède une piscine, un jardin et un parking. Le complexe résidentiel sera construit en 2 phases :Phase 1 avec une superficie de 9948 m2 comprend 5 villas de type A, 3 villas de type B, 1 villa de type CLa phase 2 d'une supe…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$617,768
Plongez dans l'atmosphère de LuxPride Phase 4. Un complexe de villas modernes avec piscine, situé au cœur de Phuket. Ces villas combinent une architecture minimaliste, des toits en cèdre élégants et de hautes fenêtres d'image pour créer un intérieur léger et aéré rappelant les traditions asi…
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Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
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Complexe résidentiel CANVAS PRESALE
Phuket, Thaïlande
depuis
$199,257
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Une opportunité d'investissement unique! Appartements confortables entourés de verdure et installations modernes. Appartement de l'investisseur ! Vente en vertu d'un contrat de cession !Installation !Mobilier complet !Vivez un confort et une tranquillité complets dans Canvas, où chaque coin …
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$702,776
Le complexe comprend 19 appartements avec vue sur la mer.piscinejardinSécurité 24 heures sur 24Service de conciergerievue merInstallations et équipement dans la maison ClimatisationÉbénisterie et appareils de cuisineChauffe-eauAvantages Les demandes de logements locatifs sont élevées, avec d…
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Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thaïlande
depuis
$100,332
Le complexe est situé à 400 mètres de Nai Yang Beach et est l'un des meilleurs projets dans la région. Au total, le complexe compte 6 immeubles résidentiels de sept étages et il y a aussi un bâtiment de stationnement distinct. Le projet propose 814 appartements de différents types:28 m2 — 1 …
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Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$364,288
La destination haut de gamme en bord de mer à Phuket où le luxe et le confort se rencontrent. Les superbes condos offrent une vue imprenable sur la mer, des plans d'étage spacieux et toutes les chambres disposent de salles de bains privatives pour une expérience vraiment indulgente. Le mélan…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,95M
Découvrez le luxe pieds nus à son meilleur au cœur de Bangatao dans le grand "Origin Resort World Phuket" le luxueux hub dans la zone de plage de Phuket. Découvrez l'exquise villa de luxe 'BALCO' nichée dans ce lieu prestigieux.Profitez de la vue romantique de la piscine et utilisez le pavil…
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Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour anima…
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Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thaïlande
depuis
$247,504
Enigma Residence est le complexe résidentiel unique, où le confort et la qualité sont combinés avec des technologies de pointe, se réalisent.Caractéristiquesappartements vue merplans raisonnablesSystème "Smart Home"design moderne et matériaux de qualitélobby et réceptionstationnement souterr…
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Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nous vous proposons des villas de luxe avec piscines, jacuzzis, parkings pour 2 voitures, espaces de salon extérieurs, jardins tropicaux avec cascades.Zones de parcelle — de 550 m2 à 940 m2.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend un salon avec un coin repas, une cuisine ouve…
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Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
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Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
Options de finition Аvec finition
Plast Property Management Company - plus de 30 ans d'expérience.Un complexe résidentiel moderne avec condominiums et appartements dans le centre même de Phuket.Le complexe se compose de trois bâtiments de 8 étages, un total de 604 appartements, studios, appartements d'une et deux chambres à …
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Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Les Tales est la collection unique de 13 villas d'un étage avec piscines dans l'endroit le plus convoité de Phuket.Caractéristiques:Villas de luxe spacieuses avec 3 chambres et piscines privéesSalon extérieur près de la piscinespacieux salon-salle à manger avec cuisines entièrement équipéesc…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
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Rawai, Thaïlande
depuis
$242,231
Dans la copropriété moderne avec une piscine sur le toit, un parking souterrain et un service de conciergerie, les résidents apprécieront la paix et la tranquillité tout en admirant la beauté étonnante des paysages marins.L'architecture du complexe se caractérise par la praticabilité, la con…
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$99,704
Options de finition Аvec finition
Le départ tant attendu des ventes à Bang Tao par le légendaire développeur Title !Le titre Vivi Condominium est un nouveau projet de boutique dans la région de Bang Tao, à seulement 350 mètres de la mer.Il y a ici un potentiel difficile à ignorer :L'entrée est inférieure de 1,5 million de ba…
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Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Sakhu, Thaïlande
depuis
$672,247
Nous offrons des villas tropicales spacieuses avec une vue panoramique sur la mer, de grandes terrasses, des piscines.Le développeur a remporté le prix "Meilleur Pool Villa Boutique Design Phuket" aux prix Dot Property Thailand pour ce projet.Installations et équipement dans la maison Vitres…
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Quartier résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG
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Quartier résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Thaïlande
depuis
$78,998
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Investir dans des appartements uniques qui offrent des rendements élevés et des hausses de prix chaque année.Installation !Appartement entièrement meublé !FANTASEA CONDO CHALONG sera situé au cœur de Chalong, en face du Robinson Lifestyle Mall. Ce projet offre la combinaison parfaite d'acces…
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Complexe résidentiel New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,38M
51 villas dans le design signature ultra luxe et balinais avec la taille du terrain commence de 852 - 2036 m2 et la taille construite commence de 500 m2.Fonds de dépôt 100 000 THB (paiement unique). Frais mensuels de gestion de la zone commune 20 THB/m2, y compris sécurité 24 heures sur 24, …
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Complexe résidentiel Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
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Complexe résidentiel Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Complexe résidentiel Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$99,684
Options de finition Аvec finition
Le départ tant attendu des ventes à Bang Tao par le légendaire développeur Title !Le titre Vivi Condominium est un nouveau projet de boutique dans la région de Bang Tao, à seulement 350 mètres de la mer.Il y a ici un potentiel difficile à ignorer :L'entrée est inférieure de 1,5 million de ba…
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Complexe résidentiel Bang Tao Condo
Complexe résidentiel Bang Tao Condo
Complexe résidentiel Bang Tao Condo
Complexe résidentiel Bang Tao Condo
Complexe résidentiel Bang Tao Condo
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Complexe résidentiel Bang Tao Condo
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$139,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 36–270 m²
7 objets immobiliers 7
Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, et d'énergie verte et complété par des espaces commerciaux, av…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
197,000
Apartment 2 chambres
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Apartment 3 chambres
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Studio
36.0
139,000
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Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Rawai, Thaïlande
depuis
$1,01M
Le complexe se compose de villas de luxe modernes, construites avec des matériaux de haute qualité et avec une grande attention aux détails. Avec des conceptions moderneset des espaces de vie fonctionnels, ils répondent à tous les besoins.Le projet comporte:réceptioncentre de fitnessSalle de…
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Complexe résidentiel New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$555,157
Nous offrons des villas avec piscines d'eau salée, jardins, terrasses, garages.Propriété - libre.Achèvement - 4ème trimestre de 2025.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Cuisine entièrement équipée (cuisine, plaque de cuisson, four, réfrigérateur)Armoires encastrées…
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Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
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Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$69,961
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
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Complexe résidentiel Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
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Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$177,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Bamboo Forest est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans le prestigieux quartier de Bang Tao, à proximité de Layan Beach et Bang Tao (1,5 km).Ce complexe de style méditerranéen se compose de trois bâtiments de 7 étages, contenant 135 unités – studios, appartements d'une, deux et …
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Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$262,115
La communauté offre 12 villas privées d'un étage, une communauté fermée avec accès contrôlé et une route intérieure, 2 portes automatiques pour l'entrée et la sortie. Il est situé parmi les parcs nationaux et la jungle luxuriante.Période de construction: 8 mois.Caractéristiques des apparteme…
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Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
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Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,82M
Le complexe moderne propose des villas de deux étages avec piscines, jardins et parkings de différents types. Vous pouvez acheter un paquet de meubles de 2 à 3 millions de baht, selon le type de villa. À côté du complexe, le promoteur construit une école internationale avec piscine, terrain …
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Complexe résidentiel Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,28M
Nous offrons des appartements avec terrasses, piscines privées, et une vue sur la mer.La résidence fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants
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Complexe résidentiel Bang Tao Villas
Complexe résidentiel Bang Tao Villas
Complexe résidentiel Bang Tao Villas
Complexe résidentiel Bang Tao Villas
Complexe résidentiel Bang Tao Villas
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$620,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 431 m²
1 objet immobilier 1
Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, d'énergie verte, et complété par des espaces commerciaux, avec…
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Complexe résidentiel Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Nous offrons des villas de style balinais avec piscines, terrasses, jardins et garages.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une école internationale, Layan Beach, un terrain de golf, un club de plage, un marché, un aéroport
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Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Karon, Thaïlande
depuis
$129,999
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
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Complexe résidentiel Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$118,784
Le complexe comprend 3 bâtiments élégants de sept étages, où chacun trouvera son propre coin pour se détendre et s'inspirer. Le complexe offre une harmonie de style sophistiqué, un confort impeccable et des commodités exceptionnelles.Le complexe dispose de plusieurs piscines, restaurants ave…
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Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$613,657
Un complexe résidentiel spacieux de villas élégamment conçues avec une piscine privée, entouré par la nature et la verdure. La collection de maisons tropicales combine la technologie moderne avec des matériaux exotiques pour créer un design riche en parfaite harmonie avec son environnement.C…
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Complexe résidentiel New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$1,06M
Un complexe de villas premium dans un emplacement confortable et pittoresque, situé près de belles plages et l'infrastructure de la zone la plus développée de Phuket - Bang Tao. Période de construction - 12 mois. Le complexe comprend:Villa 1 – 433 m2, terrain 589 m2Villa 2 – 640 m2, terrain …
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Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$296,705
Le complexe comprend piscine, fitness, jardin, espace de yoga, onsen, hall, espace de co-travail, bibliothèque, zone barbecue, zone sur le toit, jardin pour animaux. Types d'hébergement:Duplex 1 chambre 49,5 m21 chambre 56 m21 chambre plus 57 m22 chambres 74 m22 chambres plus 76 m2La société…
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Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thaïlande
depuis
$1,55M
Une communauté fermée privée était composée de 9 villas spacieuses et entièrement fonctionnelles méticuleusement conçues pour les familles avec enfants. Le projet est situé sur une colline avec une vue pittoresque à proximité des écoles internationales.Grandes parcelles de 670 m2 à 1195 m2. …
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Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé à Choeng Thalei, Phuket, à seulement 500 mètres de Bang Tao Beach.Le projet comprend deux bâtiments de sept étages d'une superficie totale d'environ 9 500 m2 et un total de 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont u…
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Complexe résidentiel Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$169,874
Dans un quartier calme et respectable avec vue sur la montagne, il y a des maisons uniques construites par un développeur thaïlandais fiable. C'est un vrai coin confortable parmi les villas et condominiums luxueux - sans une seule fissure, avec âme et histoire.Le projet de rénovation sans ch…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$91,895
Les caractéristiques complexes:lobbySalle de sportblanchisseriepiscineEspace salonjardins (y compris un jardin sur le toit)Avantages Meubles et climatiseur gratuit.Emplacement et infrastructure à proximité École la plus proche - 300 mètresInternational britannique École - 6,1 kmCentre commer…
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,15M
Nous offrons des villas de luxe uniques avec de grands jardins paysagés, des piscines d'eau salée de 10 mètres de long avec un jacuzzi, des places de parking.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend un spacieux salon ouvert et salle à manger, une cuisine bien équipée avec une…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$1,90M
Le projet se compose de 8 villas de luxe d'un étage avec piscines et vue panoramique.Les caractéristiques complexes:clubhouse exclusif avec une terrasse vue sur la merparc vertsécuritéService de conciergerieEmplacement et infrastructure à proximité Niché sur la côte sud-ouest de Phuket, Kata…
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,48M
Nous offrons des villas exclusives avec une vue pittoresque sur la côte, des cours intérieures, de grandes piscines et jacuzzis.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24 et fait partie d'un grand complexe avec des centres commerciaux, un terrain de golf, des bars et des restaurants.Caractér…
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Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,06M
Nous offrons des villas avec piscines 3,85 x 12,25 m, terrasses et places de parking.Zones de parcelle - de 437 m2 à 599 m2.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend 4 chambres et 4 salles de bains.Emplacement et infrastructure à proximité De magnifiques couchers de soleil tro…
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Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$7,80M
Ces 16 superbes résidences forment leur propre enclave exclusive dans l'une des terres les plus rares et les plus recherchées de Laguna Phuket.Chacune des grandes résidences contemporaines a été méticuleusement conçue sans aucune dépense épargnée pour assurer une qualité exceptionnelle dans …
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Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
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Complexe résidentiel Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thaïlande
depuis
$104,451
Options de finition Аvec finition
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
Complexe résidentiel The Element by Anocha
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Complexe résidentiel The Element by Anocha
Kamala, Thaïlande
depuis
$123,277
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Échapper à l'élégance paisible: Plage, Montagnes, Communauté
Développeur
The Element by Anocha
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$674,025
Nous proposons des appartements élégants avec vue panoramique sur le jardin et la mer (3-5 étages).Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence moderne de style italien dispose d'une grande piscine avec une zone pour enfants, un jardin tropical luxuriant, une terrasse ens…
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TRANIO
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$2,65M
Nous offrons des villas de luxe avec piscines, jardins aménagés, places de parking.Le complexe dispose d'une sécurité 24 heures sur 24.Les résidents ont également l'accès exclusif aux installations de la célèbre école internationale, y compris les terrains de football et de basket-ball, une …
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Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$172,711
Un projet dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage de Kamala.Le complexe dispose de 2 blocs et 1-2 chambres appartements ainsi que des studios.Les appartements sont décorés dans des couleurs chaudes et des bains de luxe sont installés dans chaque chambre.L'hôtel a une be…
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Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
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Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$240,543
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Facilité d'investissement ! Recettes de 7%!Installation !Meubles inclus dans le prixBelle vue sur la mer!AYANA Les hauteurs sont entourées de parcs nationaux et de végétation tropicale, près de la célèbre plage de Bang Tao. C'est un paradis isolé avec un accès facile à toutes les commodités …
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DDA Real Estate
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Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$256,441
Complexe résidentiel confortable entouré de forêts tropicales et de zones naturelles protégées convenant à la fois à la résidence personnelle et au programme de location.La philosophie du projet est d'utiliser des matériaux durables, d'optimiser l'espace et de conserver les ressources nature…
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Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Appart-hôtel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au re…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Rawai, Thaïlande
depuis
$917,402
Le complexe se compose de 9 villas de deux étages.Caractéristiquespiscine de 30 m2 avec chaises longues et doucheespace barbecue avec cuisine extérieure, coin salon et terrassestationnementjardin avec palmiers et plantes tropicales décorativesvue imprenable sur les montagnesSécurité 24 heure…
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$500,997
Nous offrons des villas de luxe, combinant confort moderne et verdure tropicale. Chaque maison dispose d'un jardin, d'une piscine de 23 m2 et d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 30 minutesPlage de Bang Tao - 15 minutesPlage Surin - 20 minutesParc national - 10 m…
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Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
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Rawai, Thaïlande
depuis
$148,167
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking intérieur et extérieur, d'un espace de co-travail, de 2 piscines, d'une piscine pour enfants, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'un cinéma, d'un centre de spa, d'un sauna et d'une salle de sport, d'un restaurant et d'un ba…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$113,172
La boutique de luxe condominium se compose de 82 appartements confortables, créés pour vous offrir un maximum de confort. Nous offrons des loisirs haut de gamme et la tranquillité tropicale dans l'oasis de Surin.Caractéristiques:Réception 24 heures sur 24stationnement souterrain surveilléint…
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Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
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Thalang, Thaïlande
depuis
$105,787
Situé au cœur de Phuket, en Thaïlande, le complexe de huit étages en copropriété offre un havre pour les nomades numériques et les investisseurs avertis. Avec un emplacement stratégique à quelques minutes de la plage Nai Yang et à proximité des commodités et attractions essentielles, complex…
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Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$616,432
Sanctuaire tropical de sérénité, la résidence est nichée au milieu de verdure luxuriante et offre une vue sensationnelle sur la mer d'Andaman.Composé de 28 villas privées de piscine pouvant accueillir jusqu'à 5 chambres, chaque villa est un chef-d'œuvre qui ravira les investisseurs d'élite, …
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$860,964
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins paysagers, places de parking.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoires encastréesCuisineEmplacement et infrastructure à proximité Plage Layan - 15 minutesPlage de Bang Tao - 15 minutesPlage Surin - 20 minutesNai…
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Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
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Complexe résidentiel New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$261,615
Offre spéciale avant le début des ventes: un nouveau complexe résidentiel haut de gamme au cœur de l'une des zones les plus populaires de l'île - Bang Tao.Un complexe résidentiel de première classe se compose d'un club house, 7 bâtiments résidentiels, 2 parkings. Les espaces entre les bâtime…
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Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$204,689
Le projet est situé dans un endroit favorable. C'est un bâtiment de sept étages donnant sur un lagon tranquille avec des appartements de 1-2 chambres.Le bâtiment fait partie d'un grand complexe avec centres commerciaux, club de golf, parc, centres de santé, lieux d'événements, hôtels, bars e…
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Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements avec terrasses et piscines privées.La résidence fait partie d'un grand complexe, est située sur la rive du lagon et dispose d'une jetée privée.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de Bang Tao Beach.Ville de Phuket - 30 minutes…
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