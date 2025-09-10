Apart hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.

À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuket et de Boat Avenue, ainsi que le club de golf d'élite Laguna.

Phase 1 (vendue): complexe hôtelier opérationnel Laya Resort 5*

Phase 2 (en vente): Radisson Hôtel Blu, composé de trois bâtiments de 7 étages

Le projet offre aux investisseurs:

🟦Sous gestion - Radisson Blu depuis 15+10 ans.

🟦5 ans de loyer garanti de 6 % par an.

🟦Rapport de location du revenu net 70 % au propriétaire, 30 % à la société de gestion.

Période de remboursement de 5 à 7 ans

Croissance de la capitalisation jusqu'à 50% en 5 ans

Rendement prévu jusqu'à 17 % par an

🟦Le programme de location permet au propriétaire d'utiliser l'unité jusqu'à 4 semaines par an.

Cette condition est initialement spécifiée dans le contrat d'achat et de vente, ce qui signifie que vous ne perdrez l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

À vendre:

Studio - 25 m2

Unités d'une chambre - 35 m2 et 50 m2

Deux et trois chambres - 70 m2 et 75 m2

Bâtiment G: 209 unités • Bâtiment H: 230 unités • Bâtiment I: 94 unités.

🟦Toutes les résidences sont livrées « clé en main » - avec mobilier, appareils, textiles et vaisselle.

Droits de propriété

En franchise

Durée du bail - 30+30+30

Acompte 30%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

Restaurants et bars

Zone de remise en forme

Coworking

Lobby

Piscines et aires de loisirs

Bien-être et SPA

Aire de jeux pour enfants de différents âges

Animation

Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.