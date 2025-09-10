  1. Realting.com
  4. Apart hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Apart hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$128,000
;
23
ID: 27958
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.

À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuket et de Boat Avenue, ainsi que le club de golf d'élite Laguna.

Phase 1 (vendue): complexe hôtelier opérationnel Laya Resort 5*

Phase 2 (en vente): Radisson Hôtel Blu, composé de trois bâtiments de 7 étages

Le projet offre aux investisseurs:

🟦Sous gestion - Radisson Blu depuis 15+10 ans.
🟦5 ans de loyer garanti de 6 % par an.
🟦Rapport de location du revenu net 70 % au propriétaire, 30 % à la société de gestion.

  • Période de remboursement de 5 à 7 ans
  • Croissance de la capitalisation jusqu'à 50% en 5 ans
  • Rendement prévu jusqu'à 17 % par an

🟦Le programme de location permet au propriétaire d'utiliser l'unité jusqu'à 4 semaines par an.

Cette condition est initialement spécifiée dans le contrat d'achat et de vente, ce qui signifie que vous ne perdrez l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

À vendre:

  • Studio - 25 m2
  • Unités d'une chambre - 35 m2 et 50 m2
  • Deux et trois chambres - 70 m2 et 75 m2

Bâtiment G: 209 unités • Bâtiment H: 230 unités • Bâtiment I: 94 unités.

🟦Toutes les résidences sont livrées « clé en main » - avec mobilier, appareils, textiles et vaisselle.

Droits de propriété

  • En franchise
  • Durée du bail - 30+30+30

Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Restaurants et bars
  • Zone de remise en forme
  • Coworking
  • Lobby
  • Piscines et aires de loisirs
  • Bien-être et SPA
  • Aire de jeux pour enfants de différents âges
  • Animation
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

