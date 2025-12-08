  1. Realting.com
  Thaïlande
  Pa Khlok
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
23
Complexe résidentiel Blue Canyon Heights
Thalang, Thaïlande
depuis
$662,822
Options de finition Аvec finition
Blue Canyon Heights Condos est un nouveau projet de résidence situé dans le célèbre Blue Canyon Country Club, idéalement situé à proximité de l'aéroport international de Phuket et des plages du nord de Phuket telles que Mai Khao, Nai Yang et Nai Thon.Ce projet comprend 10 bâtiments de faible…
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Thaïlande
depuis
$80,473
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 25–123 m²
16 objets immobiliers 16
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le projet est idéal pour la vie de famille avec enfants en raison de sa proximité avec les écoles, les magasins et les restaurants. Les prix dans la région sont assez abordables, ce qui le rend attrayant pour une résidence pe…
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 37.0
89,002 – 140,250
Apartment 2 chambres
57.0 – 63.0
219,293 – 261,461
Apartment 3 chambres
119.0 – 123.0
432,588 – 503,019
Tumanov Group
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$3,92M
Nous offrons des villas de style tropical avec piscine et une vue sur la mer.La résidence est sécurisée 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Marina - 5 minutesTerrain de golf - 15 minutesAéroport international de Phuket - 25 minutesDe magnifiques couchers de soleil tropicaux, un …
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Complexe résidentiel Utopia Dream
Thep Krasatti, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Le projet comprendra des condominiums de conceptions et de thèmes variés, une villa, une piscine à débordement sur le toit, une salle de sport, un spa, un restaurant japonais, une grande piscine avec un jardin d'eau, un espace de détente et de divertissement sans sommeil 24 heures sur 24. ce…
Udomo
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Complexe résidentiel UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$154,179
Options de finition Аvec finition
Phuket is the free and safe place they are looking for. We have successfully developed this villa project suitable for long-term stay in pure Japanese style of simplicity, the minimalism of Japanese style and the pure nature of Phuket are the combination methods we have all been looking for.…
Udomo
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$881,939
Ces villas de luxe de trois étages offrent un confort et une intimité exceptionnels. Ici vous trouverez une expérience de vie unique de la vie spacieuse avec une suite de maître avec une longue piscine à débordement qui cadre magnifique mer et la forêt de mangroves vistas - vous immerger dan…
TRANIO
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$71,000
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$71,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Complexe résidentiel élégant dans la région de Talang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.Le projet propose des appartements élégants et confortables avec un aménagement bien pensé, situé dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents auront accès à une …
Smart Home
Sakhu, Thaïlande
depuis
$81,131
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 8
Surface 31–67 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet Royal Lee est parfait pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux et moderne avec un grand confort. Il est idéal pour tous ceux qui souhaitent profiter de tous les avantages de la vie à Phuket, que ce soit po…
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.4 – 37.4
89,730 – 112,478
Apartment 2 chambres
66.5
201,329
Tumanov Group
Sakhu, Thaïlande
depuis
$86,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 26–112 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements à des prix abordables dans un complexe avec une infrastructure richeUn nouveau projet d'un développeur éprouvé.Il se compose de six bâtiments de sept étages avec 814 appartements.Un choix d'appartements simples et doubles d'une superficie de 30 à 60 mètres carrés.L'un des avanta…
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0
92,303
Apartment 2 chambres
56.0
233,805
Apartment 3 chambres
112.0
415,363
Phuket Property Association
Sakhu, Thaïlande
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Smart Home
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$616,432
Sanctuaire tropical de sérénité, la résidence est nichée au milieu de verdure luxuriante et offre une vue sensationnelle sur la mer d'Andaman.Composé de 28 villas privées de piscine pouvant accueillir jusqu'à 5 chambres, chaque villa est un chef-d'œuvre qui ravira les investisseurs d'élite, …
TRANIO
Sakhu, Thaïlande
depuis
$94,384
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Investir dans une maison unique avec une vue imprenable sur la mer d'Andaman!Parfait pour la résidence permanente et la location! Des rendements de 7 pour cent !Près de Nai Yang Beach !L'appartement est meublé ! Installation !Le Title Serenity est un complexe en construction d'un développeur…
DDA Real Estate
