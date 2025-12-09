  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Complexe résidentiel THE ORIGIN KATHU PATONG

Complexe résidentiel THE ORIGIN KATHU PATONG

Kathu, Thaïlande
depuis
$71,279
;
14
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33039
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Kathu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Une opportunité d'investissement unique au cœur de Phuket! Bel appartement dans le projet The Origin Kathu-Patong, idéal pour vivre et louer. Possibilité de rendement locatif élevé en raison de la popularité de la région.
Le rendement prévu est d'environ 8 à 10 % par année.
Installation !
À 10 minutes de Patong Beach !
Tous les meubles sont inclus dans le prix (réfrigérateur, TV et machine à laver ne sont pas inclus).
Équipements: surveillance vidéo, espace de coworking, fitness, jardin, buanderie, hall, parking, toit, sécurité, piscine.
Lieu:
- le centre commercial populaire Central Phuket Floresta, 5 minutes;
Patong La plage est à seulement 10 minutes;
- La plage de Karon Kata, 20 minutes;
- Le charme culturel de la vieille ville de Phuket, à 15 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Kathu, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$89,735
Complexe résidentiel VIP Great Hill Naiyang
Sakhu, Thaïlande
depuis
$43,789
Complexe résidentiel New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$334,581
Complexe résidentiel Wyndham Fantasea Chalong
Chalong, Thaïlande
depuis
$72,792
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket, Thaïlande
depuis
$169,767
Vous regardez
Complexe résidentiel THE ORIGIN KATHU PATONG
Kathu, Thaïlande
depuis
$71,279
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$250,030
Le complexe résidentiel offrira un haut niveau de service et un maximum de confort: 6 piscines, parking pour 140 places, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance, Spa centre et fitness, 3 clubs de plage, réception, hall, espace de coworking, salle pour enfants, jeux de société et consoles, home …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nous vous proposons des villas de luxe avec piscines, jacuzzis, parkings pour 2 voitures, espaces de salon extérieurs, jardins tropicaux avec cascades.Zones de parcelle — de 550 m2 à 940 m2.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend un salon avec un coin repas, une cuisine ouve…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,95M
Découvrez le luxe pieds nus à son meilleur au cœur de Bangatao dans le grand "Origin Resort World Phuket" le luxueux hub dans la zone de plage de Phuket. Découvrez l'exquise villa de luxe 'BALCO' nichée dans ce lieu prestigieux.Profitez de la vue romantique de la piscine et utilisez le pavil…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller