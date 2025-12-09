Complexe résidentiel THE ORIGIN KATHU PATONG

Une opportunité d'investissement unique au cœur de Phuket! Bel appartement dans le projet The Origin Kathu-Patong, idéal pour vivre et louer. Possibilité de rendement locatif élevé en raison de la popularité de la région.
Le rendement prévu est d'environ 8 à 10 % par année.
Installation !
À 10 minutes de Patong Beach !
Tous les meubles sont inclus dans le prix (réfrigérateur, TV et machine à laver ne sont pas inclus).
Équipements: surveillance vidéo, espace de coworking, fitness, jardin, buanderie, hall, parking, toit, sécurité, piscine.
Lieu:
- le centre commercial populaire Central Phuket Floresta, 5 minutes;
Patong La plage est à seulement 10 minutes;
- La plage de Karon Kata, 20 minutes;
- Le charme culturel de la vieille ville de Phuket, à 15 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.