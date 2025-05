Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand

Une communauté fermée de villas premium se compose de 37 villas de 4 types, de 3 à 5+ chambres. Toutes les villas disposent d'une piscine avec jacuzzi, jardins tropicaux privés, terrasses et parking couvert pour 2-3 voitures. Le concept du projet est un village résidentiel avec service de villégiature 5 étoiles. 40% du territoire est occupé par l'espace public avec une variété d'infrastructures, y compris des piscines, fitness, spa, mini-marché, cafés, restaurants, une aire de jeux, un espace de promenade pour chiens et bien plus encore. Il y a une société de gestion et des services de conciergerie.

4 types de villas:

Azure Villa est une villa de trois étages avec 4+ chambres, une maison d'hôtes séparée. Les étages supérieurs offrent une vue sur la mer et les montagnes.

Breeze Villa est une villa de deux étages avec 4 chambres et une terrasse sur le toit avec vue sur la montagne.

Coral Villa est une villa de deux étages avec 3 chambres, un bureau et une terrasse sur le toit.

Pearl Villa est une villa de deux étages avec 2 chambres et une terrasse sur le toit. Il y a une option pour ajouter une autre chambre.

Mini-marché avec des produits alimentaires et essentiels

Chambre d'enfants avec nounou

Salle de jeux pour enfants

Club: salle avec billard, baby-foot, fléchettes et bibliothèque

Café avec de délicieux aliments et boissons avec livraison à domicile

Trampolines interactives

Diapositives et murs d'escalade avec plancher souple

Terrain multisports: Football, Streetball

Mur de tennis, filet de volleyball et de badminton

Cour de ping-pong (sous une verrière)

Zone de formation (sous un couvert): Yoga, entraînement fonctionnel, fitness, entraînement au combat.

Espace de tente ouvert: fitness, travail Dehors

Piscine publique de 27 mètres de long et de profondeur variable

Bungalow avec chaises longues

Piscine pour enfants avec fontaines et toboggan aqua

Sauna finlandais et bain de glace avec température de l'eau 6-70C

Ferme avec fruits et légumes locaux

Jardin avec un ruisseau

Un sentier avec une surface spéciale pour courir ou faire du vélo est posé le long du périmètre du parc

Sheds et équipements pour l'entraînement des chiens

double vitrage

deux puits de 160 mètres de profondeur et l'approvisionnement en eau de la ville

panneaux solaires

Système de maison intelligente

Climatiseurs Daikin

mobilier de cuisine sur mesure

Développeur fiable – 15 ans d'expérience dans des projets privés et commerciaux en Thaïlande.

Complexe de type club avec une grande zone publique et toutes les infrastructures nécessaires comme dans un complexe 5 étoiles.

Amies des animaux.

Il y a une société de gestion qui fournit une large gamme de services, du nettoyage au service de conciergerie et des programmes de location.

Sécurité – territoire privé avec un point de contrôle, sécurité et deux types de vidéosurveillance.

Le complexe est situé loin des routes bruyantes, sur une rue morte et est entouré d'un côté par un hôtel cinq étoiles, et de l'autre par des villas de luxe. C'est un quartier prestigieux et confortable pour vivre et se détendre à Phuket. Le coût de l'immobilier dans cette région est en augmentation constante d'année en année, donc acheter une villa ici est un investissement rentable.

Il y a plusieurs écoles internationales et jardins d'enfants internationaux situés près du complexe, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre en famille. La distance des plages est de 10-15 minutes, et les supermarchés et les marchés sont à distance de marche.