Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Rawai, Thaïlande
depuis
$134,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 43–147 m²
35 objets immobiliers 35
Babylon Sky Garden II - Nouveau condominium avec vue sur la mer, situé à Rawai, Thaïlande.Un projet unique, distingué par le design italien et l'hospitalité traditionnelle thaïlandaise.Immeuble de cinq étages de 49 chambres et suites élégantes avec piscine privée.Chaque appartement dispose d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.5 – 59.7
252,818 – 299,893
Apartment 2 chambres
68.9 – 147.2
217,088 – 739,780
Appartement
43.2 – 45.1
162,941 – 169,991
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$84,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Appartements Aura Condominium près de Nai HarnAURA Condominium est un projet de condominium moderne situé à Rawai, dans la province de Phuket. La copropriété dispose de 2 bâtiments, chaque bâtiment avec 7 étages, un total de 241 unités. Les condominiums disponibles à la vente vont de 2,63 mi…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Thaïlande
depuis
$317,578
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Situé à côté d'un lac près de Nai Harn Beach, le développement de Wyndham Nai Harn Beach Condo comprendra douze bâtiments de 4 étages, contenant 353 unités.Toutes les unités sont d'une chambre, avec des tailles allant de 40m2 à 61m2. Ils disposent tous d'un balcon privé avec vue sur le lac, …
Association
Phuket Property Association
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$159,647
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Le concept unique du projet en fait un point d'attraction pour tout le district de Rawai. La propriété ici a un potentiel de location élevé quelle que soit la saison. Dans un complexe de 35 villas premium et 2 condominiums.Programme RentalPool : 40% du revenu de l'investisseur, 60% de la soc…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$674,025
Nous proposons des appartements élégants avec vue panoramique sur le jardin et la mer (3-5 étages).Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence moderne de style italien dispose d'une grande piscine avec une zone pour enfants, un jardin tropical luxuriant, une terrasse ens…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thaïlande
depuis
$247,504
Enigma Residence est le complexe résidentiel unique, où le confort et la qualité sont combinés avec des technologies de pointe, se réalisent.Caractéristiquesappartements vue merplans raisonnablesSystème "Smart Home"design moderne et matériaux de qualitélobby et réceptionstationnement souterr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$148,167
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking intérieur et extérieur, d'un espace de co-travail, de 2 piscines, d'une piscine pour enfants, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, d'un cinéma, d'un centre de spa, d'un sauna et d'une salle de sport, d'un restaurant et d'un ba…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Thaïlande
depuis
$112,999
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket est un complexe de condominium de luxe qui forme la quatrième phase du projet Utopia Nai Harn.Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez choisir ce complexe:Lieu prestigieux: L'une des plages les plus populaires de Phuket, connue pour son divertissemen…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$156,718
Aperçu prévu Projet de titre du développeur bien-aimé Rhom Bho Propriété à Phuket.Le projet accordera une attention particulière au confort et à la satisfaction des besoins des résidents : conception tenant compte de la vie privée, utilisation de matériaux de haute qualité. La partie visuell…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Saturday S
Complexe résidentiel Saturday S
Complexe résidentiel Saturday S
Complexe résidentiel Saturday S
Complexe résidentiel Saturday S
Complexe résidentiel Saturday S
Rawai, Thaïlande
depuis
$192,981
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2017
Nombre d'étages 4
Surface 43–118 m²
18 objets immobiliers 18
Entièrement meublé À propos du complexe : Ce complexe résidentiel de Phuket propose 119 unités modernes et spacieuses sur une superficie de 7 000 mètres carrés. Différents types d'unités sont disponibles avec des tailles allant de 50 à 75 mètres carrés. Le complexe se distingue par son archi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0 – 82.0
162,535 – 279,713
Apartment 2 chambres
80.0 – 118.0
273,497 – 388,490
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Complexe résidentiel SUNNYMOON
Rawai, Thaïlande
depuis
$125,684
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Ultra-modern apartments near the snow-white beach of Nai Harn! An excellent option for permanent residence, investment or rental! Given the presence of a large number of residential complex amenities and developed infrastructure, this property is excellent suitable for long term rental…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Complexe résidentiel UTOPIA LUX GLAM
Rawai, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Profitable investment! Guaranteed income of 7% for three years! Installments! Only 800 meters to the sea. Utopia — These are the island's first themed condominiums and residences with plans to develop into a luxury boutique hotel. Amenities: courtyard with well-kept garden and swimming po…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,01M
Le complexe se compose de villas de luxe modernes, construites avec des matériaux de haute qualité et avec une grande attention aux détails. Avec des conceptions moderneset des espaces de vie fonctionnels, ils répondent à tous les besoins.Le projet comporte:réceptioncentre de fitnessSalle de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Complexe résidentiel VIP Space Odyssey
Rawai, Thaïlande
depuis
$125,510
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 30–60 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau projet d'appartement à RawaiCe projet est situé entre les belles plages de Nine Harn et Rawai.En plus des belles plages près du complexe il y a des infrastructures - centres commerciaux, restaurants, écoles internationales.Le complexe - 4 bâtiments et villas. La superficie est de 25 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 32.0
133,475 – 145,774
Apartment 2 chambres
60.0
273,327
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$388,546
La résidence est une communauté fermée exclusive isolée avec une sécurité 24h/24 entourée de flore luxuriante et de collines verdoyantes.Tous les logements proposés sont spacieux et spacieux 2 & 3 chambres à coucher avec une grande lumière naturelle.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Avantage…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Calypso Garden
Complexe résidentiel Calypso Garden
Complexe résidentiel Calypso Garden
Complexe résidentiel Calypso Garden
Complexe résidentiel Calypso Garden
Complexe résidentiel Calypso Garden
Rawai, Thaïlande
depuis
$162,216
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 7
Surface 45–116 m²
11 objets immobiliers 11
550 mètres à la mer, Revenu GarantiÀ propos du complexe:Appartements confortables pour vacances ou séjours de longue durée dans le sud de Phuket. Complexe de charme confortable avec des appartements spacieux à partir de 45 m². Le complexe comprend un café sur le toit, un bar, une salle de sp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 68.0
139,856 – 272,254
Apartment 2 chambres
81.0 – 116.0
357,100 – 452,201
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Rawai, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Sunny Moon is an exclusive complex in Thailand for connoisseurs of a full life in balance. In the complex, everything is thought out to the smallest detail, taking into account the needs of modern people, to provide them with maximum comfort. The ideal location is filled with love, energy an…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$248,375
Nouveau complexe sur la plage de coucher de soleil de Rawai d'un développeur fiable, dont le projet précédent a été vendu en une demi-heure ! L'architecture du projet se fera dans le style italien. Utilisation de matériaux de haute qualité et de technologies de construction. Grands balcons e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$128,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 34 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.7
129,024
Association
Phuket Property Association
Immeuble TheOne Naiharn
Immeuble TheOne Naiharn
Immeuble TheOne Naiharn
Immeuble TheOne Naiharn
Immeuble TheOne Naiharn
Immeuble TheOne Naiharn
Rawai, Thaïlande
depuis
$103,275
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
I suggest you buy an apartment during the construction phase in the unique complex The One Naiharn, located in a developed area, 900 meters from Naiharn — beach the most beautiful beach on Phuket Island according to Tripadvisor. Condominium is located in the South of the island, which is th…
Développeur
The One Phuket Naiharn
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Thaïlande
depuis
$93,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the picturesque Rawai area in southern Phuket, 700 meters from the sea. The complex combines unique architecture, cutting-edge construction technologies, and business-class infrastructure, creating a comfort…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Rawai, Thaïlande
depuis
$91,539
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Dream Builder vous aide à réaliser vos rêves via différents concepts dans le projet U2. Réalisez vos rêves parmi de nombreux styles de chambres uniques. Laissez votre rêve briller dans la réalité. L'inspiration pour la construction est derrière les points ci-dessous.Taille(m2)29-32Hauteur du…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$113,129
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
le meilleur des meilleurs!  L'utopie ne souhaite pas ressembler à ses concurrents et à poursuivre pour donner vie au rêve de créer une propriété à thème multiples. L'emplacement choisi se trouve dans l'arrière-pays de la plage de Nai-Harn et de la plage de Rawai pour les deux commodité des b…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$582,820
Bienvenue dans notre collection exclusive de villas de luxe modernes nichées dans l'emplacement idyllique de Rawai, Phuket. Offrant le mélange parfait de l'élégance et de la fonctionnalité, ces villas de 3 et 4 chambres, soigneusement conçues, redéfinissent la vie de luxe à Phuket, dans le s…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$366,190
Cette copropriété moderne avec un style romantique unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Un cocktail sensationnel de nuances légères, de formes étonnamment simples et d'intérieurs caractéristiques crée un sentiment d'espac…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$826,432
Le complexe comprend 16 villas luxueuses de 2 étages, dans lesquelles l'éco-style moderne est combiné avec la verdure tropicale. Le style high-tech séduira ceux qui recherchent des solutions innovantes, sans oublier l'harmonie avec la nature.Le développement résidentiel offre la zone commune…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thaïlande
depuis
$103,755
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Objet attrayant pour l'investissement!Un revenu garanti de 6 % pour les trois premières années.Installation !A 800 mètres de la plage de Rawai !VIP Space Odyssey est placé sur un fond de collines boisées.Équipements: salle de sport, piscine à débordement sur le toit, chambre d'enfants.Lieu:-…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Utopia Naiharn
Complexe résidentiel Utopia Naiharn
Complexe résidentiel Utopia Naiharn
Complexe résidentiel Utopia Naiharn
Complexe résidentiel Utopia Naiharn
Rawai, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Utopia Naiharn, considéré comme notre hôtel phare, est idéalement situé entre deux des célèbres plages de l'île — Rawai et Naiharn, ainsi qu'à proximité de la photogénique plage de Yanui, ce complexe de luxe moderne propose des chambres avec un grand espace de vie, une chambre séparée avec s…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$139,923
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Condominium Sirius is an exciting new residential complex located in the lively area of ​​Ravai, Phuket. This modern project covers 3 buildings, a total of 282 apartments located on 7 floors, offering a variety of modern living spaces developed to satisfy various styles of life. The condom…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$125,549
Nous offrons des appartements modernes de plusieurs types (de 24 m2 à 36 m2).La résidence comprend un cinéma, des restaurants et un bar, un spa, un sauna, une salle de jeux, deux piscines.Achèvement - 31 mars 2024.Avantages Revenu annuel de 7% dans les 3 ans.Si vous payez 100% du prix, les 7…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$196,189
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 57–80 m²
2 objets immobiliers 2
APPARTEMENTS PRÊTS-MADE dans le sud dans le segment premium Cette copropriété, située dans la région de Ravai, a été achevée en septembre 2016. Il se compose de 119 appartements sur 4 étages et a été développé par un développeur avec une réputation impeccable et une longue histoire de pro…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0
212,064
Apartment 2 chambres
80.0
298,461
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Complexe résidentiel The Proud Condominium Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$90,401
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Surface 31 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le Proud Condominium Rawai est idéal pour ceux qui recherchent un mélange d'environnement verdoyant et tranquille avec le confort et les équipements modernes. Ce projet est particulièrement attrayant pour les familles et les…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.5
99,982
Agence
Tumanov Group
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$128,824
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Le complexe résidentiel moderne Rawayana se compose de plusieurs parties et comprend 22 villas premium allant de 410 à 665 m², une copropriété de 108 appartements, un hôtel de 140 chambres et un complexe commercial et de divertissement. Toutes les villas de 4 à 6 chambres ont leur propre pis…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Complexe résidentiel Nai Harn Condominium (NBC)
Rawai, Thaïlande
depuis
$88,100
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2015
Nombre d'étages 7
Surface 35–112 m²
17 objets immobiliers 17
2000 mètres à la merÀ propos du complexe:Le complexe propose des appartements de 1 et 2 chambres ainsi que des penthouses. La taille des appartements varie de 36 à 118 m². Caractéristiques : climatiseurs, balcon, cuisine, salon et chambres séparées. Équipements sur place : sécurité 24/7, pis…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0 – 50.0
90,129 – 175,534
Apartment 2 chambres
57.0 – 112.0
130,532 – 217,553
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$115,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 37–350 m²
12 objets immobiliers 12
Billets pour Phuket et retour en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet peut attirer les acheteurs à la recherche d'une combinaison de luxe, de confort et de potentiel d'investissement.À propos de l'emplacement : Le projet est situé à 100 mètres de la plage de Rawai, un quartier confortab…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 46.0
128,206 – 225,324
Apartment 2 chambres
73.2 – 77.2
308,374 – 353,587
Apartment 4 chambres
350.0
1,53M
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$917,402
Le complexe se compose de 9 villas de deux étages.Caractéristiquespiscine de 30 m2 avec chaises longues et doucheespace barbecue avec cuisine extérieure, coin salon et terrassestationnementjardin avec palmiers et plantes tropicales décorativesvue imprenable sur les montagnesSécurité 24 heure…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$345,507
Nous offrons des appartements avec vue panoramique sur la mer et les montagnes.Les appartements duplex à l'étage supérieur ont des terrasses privées.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence de luxe dispose d'une piscine à débordement et d'une terrasse, d'un res…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Thaïlande
depuis
$148,602
Options de finition Аvec finition
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$122,114
La résidence se compose de trois bâtiments de sept étages avec une infrastructure axée sur la philosophie de la vie lente - un rythme de vie calme en harmonie avec la nature.Au total, le complexe dispose de 285 unités de différents aménagements, des studios aux appartements de trois chambres…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Rawai, Thaïlande
depuis
$134,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 34–460 m²
137 objets immobiliers 137
Complexe d'appartements de développeur Sunny Development Group avec un rendement annuel de 11%Nous assurons une liquidité élevée du projet d'investissement en raison:Emplacement uniqueArchitecture iconiqueSociété de gestion privéeNotre expérience éprouvée dans 7 paysRemplissage pour les tour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Apartment 2 chambres
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Apartment 3 chambres
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Appartement
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complexe résidentiel WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Rawai, Thaïlande
depuis
$54,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 4
Surface 39–45 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui souhaitent combiner vacances de luxe et opportunités d'investissement. Le projet est conçu pour les clients exigeants qui apprécient le confort et les revenus locatifs stables.À propos de l'emplacement : …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.5 – 45.0
60,587 – 408,881
Agence
Tumanov Group
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Thaïlande
depuis
$147,000
Options de finition Аvec finition
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand, offers premium apartments in Rawai, 400 meters from the beach. The complex covers 17,080 m² and consists of 8 blocks with a total of 516 units. Studio and one-bedroom (1+1) apartments are availabl…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel The Title
Complexe résidentiel The Title
Complexe résidentiel The Title
Complexe résidentiel The Title
Complexe résidentiel The Title
Complexe résidentiel The Title
Rawai, Thaïlande
depuis
$265,699
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2014
Nombre d'étages 4
Surface 27–64 m²
11 objets immobiliers 11
100 mètres à la mer À propos du complexe: Une magnifique combinaison d'architecture moderne et de nature. Immeubles de faible hauteur avec de larges espaces verts, plus de 65 % de la superficie est constituée de jardins et de parcs. Le complexe comprend la sécurité et la vidéosurveillance, u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.0 – 50.0
85,442 – 293,859
Apartment 2 chambres
63.0 – 64.0
125,834 – 295,252
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$242,231
Dans la copropriété moderne avec une piscine sur le toit, un parking souterrain et un service de conciergerie, les résidents apprécieront la paix et la tranquillité tout en admirant la beauté étonnante des paysages marins.L'architecture du complexe se caractérise par la praticabilité, la con…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$157,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$102,998
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 43–147 m²
16 objets immobiliers 16
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour vivre et investir, en particulier pour ceux qui apprécient les vues luxueuses sur la mer et recherchent une propriété à forte liquidité.À propos de l'emplacement : Situé dans le quartier pittoresque de Rawai à Phu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.4 – 69.8
113,914 – 209,007
Apartment 2 chambres
68.9 – 145.3
173,326 – 589,979
Duplex
145.3 – 147.2
605,267 – 612,881
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Rawai, Thaïlande
depuis
$117,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface de l'appartement: de 35 à 125 M2La résidence Enigma est un complexe résidentiel unique où le confort et la qualité sont combinés avec des technologies de pointe, devenant une réalité.Lieu:En raison de son emplacement en montagne, le complexe Enigma est l'un des sites les plus attraya…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,11M
Le projet est basé sur la tradition du feng shui, une philosophie bien connue de l'Est dont les origines sont perdues dans le temps. Le premier objectif était de créer un lien direct avec la nature.Grâce au grand nombre de fenêtres, le vent souffle littéralement à travers les murs de la mais…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$487,082
Nous offrons des appartements de luxe de deux et trois niveaux.La résidence dispose de piscines, un club, un parking, sécurité.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone prestigieuse de Rawai, à 800 mètres de la plage
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$613,657
Un complexe résidentiel spacieux de villas élégamment conçues avec une piscine privée, entouré par la nature et la verdure. La collection de maisons tropicales combine la technologie moderne avec des matériaux exotiques pour créer un design riche en parfaite harmonie avec son environnement.C…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel La Vita
Complexe résidentiel La Vita
Complexe résidentiel La Vita
Complexe résidentiel La Vita
Complexe résidentiel La Vita
Complexe résidentiel La Vita
Rawai, Thaïlande
depuis
$131,452
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
Surface 29–151 m²
17 objets immobiliers 17
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !* À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les investisseurs et ceux qui recherchent une retraite tranquille dans la partie sud de Phuket. Convient également aux familles qui apprécient le confort et la nature. À propos de l'emplacement : Le projet est …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.0 – 71.0
133,641 – 309,362
Apartment 2 chambres
95.0 – 151.0
310,792 – 658,755
Duplex
75.0 – 151.0
295,252 – 660,495
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$137,948
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
4 objets immobiliers 4
Nouveau projet de classe Deluxe dans le district de RawaiUn nouveau club-house de luxe près de Rawai Quay avec deux piscines, un toit de vue et un restaurant sur le terrain a commencé à être construit par l'un des développeurs les plus fiables et bien établis de l'île dans le passé.Le comple…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Enigma Residence
Complexe résidentiel Enigma Residence
Complexe résidentiel Enigma Residence
Complexe résidentiel Enigma Residence
Complexe résidentiel Enigma Residence
Complexe résidentiel Enigma Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$94,404
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 35–125 m²
17 objets immobiliers 17
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour ceux qui recherchent un revenu stable à partir d'investissements conservateurs, ainsi que pour un logement personnel ou à des fins locatives. Un excellent choix pour une vie confortable à Phuket…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0 – 71.8
111,945 – 379,072
Apartment 2 chambres
63.7 – 125.0
233,871 – 643,671
Studio
35.0
104,409
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$96,737
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 35–270 m²
8 objets immobiliers 8
Prochain point Condominium — Comfort & Smart Investment dans le sud de PhuketUn complexe résidentiel moderne dans le prestigieux quartier de Rawai, à seulement 7 minutes de Nai Harn Beach.Le projet comprend 4 bâtiments, 4 piscines (940 m2), un centre de remise en forme, des appartements avec…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.7 – 59.4
175,935 – 177,286
Apartment 2 chambres
70.0 – 100.4
195,727 – 331,040
Apartment 3 chambres
132.2
476,374
Apartment 4 chambres
269.8
1,10M
Studio
35.0
98,963
Développeur
Next Point Condominium
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$106,851
Le complexe d'appartements de luxe est conçu pour offrir une expérience de vie paisible avec confort urbain.L'espace et le design d'intérieur planifiés fonctionnellement offrent un sentiment aéré et spécieux, améliorant l'expérience de calme et de relaxation.Caractéristiques:appartements vue…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Rawai, Thaïlande
depuis
$120,073
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 27–69 m²
47 objets immobiliers 47
C'est un complexe d'appartements premium situé dans le sud de l'île de Phuket en Thaïlande.8 étages, 209 appartements uniques, 12 types d'aménagements, piscines, salle de fitness, aire de jeux pour enfants et beaucoup plus sont rassemblés en un seul endroit.900 mètres se trouve Nai Harn Beac…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.9 – 69.0
190,748 – 512,959
Apartment 2 chambres
53.6
407,791
Appartement
26.8 – 34.9
155,036 – 199,095
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Rawai, Thaïlande
depuis
$121,870
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 34–165 m²
12 objets immobiliers 12
Un billet aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet Sunny Moon intéressera aussi bien les investisseurs en phase de prévente que les familles à la recherche d'un logement, grâce à ses infrastructures véritablement colossales. Que vous soyez touriste ou résident, c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.5 – 80.3
134,786 – 318,849
Apartment 2 chambres
110.0 – 117.6
362,228 – 470,431
Apartment 3 chambres
165.0
670,941
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$952,865
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité Marché des fruits de mer - 3,3 kmPlage Nai Harn - 4.2 kmQuai Chalong - 4.9 kmCap Promthep - 6,2 km
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$142,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$141,853
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Babylon Sky Garden II est situé à la pointe sud de l'île de Phuket dans un endroit prestigieux à côté de la plage Ravai, où une vue imprenable de la baie Chalong et de l'île de Lon s'ouvre. Zone du site: environ 3,200 m² 49 appartements sur 5 étages. Parking: Parking 36, moto 41 La …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thaïlande
depuis
$91,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Complexe résidentiel DOMINION RAWAI
Rawai, Thaïlande
depuis
$101,158
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
An attractive investment property! Income from 7%! Installment plan! The apartments are furnished, with private terraces. Distance to the beach: 200 meters. Dominion Rawai is an opportunity to enjoy tranquility and nature in the center of the action, where modern comfort combines with sp…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$133,968
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 36–73 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel dans la région de Ravai la Belle Luxurious Residential Complex de 226 appartements, à seulement 80 mètres du Ravai Embankment! Sea View, le premier littoral! 10 plages et îles à proximité. Une remise de 15% à la scène de pré-vente! Apartments avec une cha…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0
16,84M
Apartment 2 chambres
73.0
18,92M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Complexe résidentiel Essence by Harmony
Rawai, Thaïlande
depuis
$127,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 52–260 m²
16 objets immobiliers 16
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse sur la côte de Phuket, que ce soit pour une résidence permanente, des vacances ou un investissement. C'est un excellent choix pour les familles, les couples et tous ceux qui ap…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0 – 84.0
141,455 – 318,280
Apartment 2 chambres
98.0 – 260.2
309,741 – 598,901
Duplex
80.0
326,548
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$146,836
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
5 objets immobiliers 5
Début des ventes du complexe d'appartements au coeur de RavaiLe nouveau complexe est construit au sud de Phuket dans le centre de Rawai, l'un des quartiers les plus populaires de l'île, à deux minutes à pied du célèbre marché aux fruits de mer et à 5 minutes en voiture des plages de Yanui et…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Thaïlande
depuis
$188,247
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Bienvenue à Chalong Marina Bay View Condo, la destination de choix en bord de mer à Phuket où le luxe et le confort se rencontrent. Nos superbes condos offrent une vue imprenable sur la mer, des plans d'étage spacieux, et toutes les chambres disposent de salles de bains privatives pour une e…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complexe résidentiel Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Rawai, Thaïlande
depuis
$73,954
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Surface 24–340 m²
25 objets immobiliers 25
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*Idéal pour : Le choix parfait pour ceux qui recherchent un mélange de confort, de luxe et d'avantages en matière d'investissement sur la magnifique île de Phuket. Le projet s'adresse aussi bien à ceux qui souhaitent profiter de vacances dans un par…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.0 – 40.0
81,792 – 158,457
Apartment 2 chambres
48.0
191,390
Villa
340.0
931,789
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Rawai, Thaïlande
depuis
$126,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Un condominium haut de gamme au cœur de Rawai: service 5 étoiles, vue imprenable et la combinaison parfaite du confort de votre propre maison à l'étranger avec le luxe d'un hôtel.196 appartements uniques et 15 types de disposition de 27 à 70 m2.À 900 mètres, Nai Harn La plage est l'une des p…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel California Rawai
Complexe résidentiel California Rawai
Complexe résidentiel California Rawai
Complexe résidentiel California Rawai
Complexe résidentiel California Rawai
Complexe résidentiel California Rawai
Rawai, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 36 m²
1 objet immobilier 1
California Rawai est un club-house de luxe haut de gamme conçu pour ceux qui apprécient un haut niveau de confort, de sophistication et d'exclusivité. Le projet est la combinaison parfaite d'une architecture moderne, d'un design élégant et d'un emplacement attrayant sur l'île de Phuket. Le …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.1
141,769
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Utopia Loft
Complexe résidentiel Utopia Loft
Complexe résidentiel Utopia Loft
Complexe résidentiel Utopia Loft
Complexe résidentiel Utopia Loft
Complexe résidentiel Utopia Loft
Rawai, Thaïlande
depuis
$156,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 4
Surface 37–59 m²
12 objets immobiliers 12
Garantie de revenu, entièrement meublé À propos du complexe : Un complexe d'appartements de luxe à vocation familiale à Phuket. Situé entre les plages de Nai Harn et Rawai, à proximité du lac Nai Harn. Il comprend des lofts de 1 et 2 chambres allant de 37 à 61 m² avec vue sur le parc aquatiq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 59.0
107,902 – 186,419
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$129,765
Le plus récent condominium d'affaires où le luxe rencontre la durabilité et l'éco-amitié. Ce n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est votre coin personnel d'harmonie et de confort. Infrastructures et équipements dans le complexe:Maison intelligenteStationnement souterrainGrande piscine…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel AURA Condominium
Complexe résidentiel AURA Condominium
Complexe résidentiel AURA Condominium
Complexe résidentiel AURA Condominium
Complexe résidentiel AURA Condominium
Complexe résidentiel AURA Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$72,056
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 29–96 m²
22 objets immobiliers 22
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Le projet est idéal pour la vie de famille et pour les locations à long et à court terme.À propos de l'emplacement : L'emplacement stratégique dans la région de Rawai offre une atmosphère chaleureuse et un accès facile aux co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.2 – 75.0
79,692 – 211,159
Apartment 2 chambres
54.4 – 81.9
152,039 – 234,342
Apartment 3 chambres
96.1
261,925 – 268,742
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Pandora Residences
Complexe résidentiel Pandora Residences
Complexe résidentiel Pandora Residences
Complexe résidentiel Pandora Residences
Complexe résidentiel Pandora Residences
Complexe résidentiel Pandora Residences
Rawai, Thaïlande
depuis
$446,375
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2018
Nombre d'étages 3
Surface 251–371 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Le projet est parfait pour ceux qui aspirent à une vie luxueuse sur l'île de Phuket, apprécient le confort moderne et les normes de sécurité élevées. Pandora Residences attire également les investisseurs à la recherche d'opportu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
250.7 – 371.3
493,683 – 646,667
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$116,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Rawai, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Il s'agit d'un condominium de charme haut de gamme offrant un service cinq étoiles et une vue imprenable sur la mer d'Andaman, situé au cœur de Rawai. Les célèbres plages de Rawai, Nai Harn, Kata et Karon de Phuket se trouvent à 7-15 minutes en voiture. L'infrastructure Harmony prend en cha…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Complexe résidentiel WamDom Villas Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$369,770
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
À 500 m de la mer, promoteur fiableÀ propos du complexe :Wamdom Villas Rawai est un complexe exclusif comprenant 7 unités : 3 villas à deux étages avec piscines et 4 maisons de ville à trois étages. Les superficies des unités varient de 238 à 258 m². Le complexe est à distance de marche de l…
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Complexe résidentiel Utopia Urban Lux Glam
Rawai, Thaïlande
depuis
$189,570
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 32–60 m²
6 objets immobiliers 6
À la mer : 900 m, Garantie de Revenus, Développeur Fiable À propos du complexe : Le complexe se compose de 2 bâtiments de sept étages, comprenant 171 appartements. Les bâtiments sont entourés d'une cour avec un jardin et une piscine. Le parking est situé aux étages inférieurs. Le complexe pr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
121,639 – 209,661
Apartment 2 chambres
59.8 – 59.9
210,592 – 214,383
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$114,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Le titre Cielo Rawai offre une perspective unique sur la beauté intemporelle du littoral de Phuket. Ici, vous pourrez profiter de la tranquillité des villages de pêcheurs locaux et des couchers de soleil à couper le souffle au cap Promthep, connu comme l'un des endroits les plus pittoresques…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$375,339
La résidence dispose de restaurants et bars, d'un centre de spa, d'une salle de jeux, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle de sport, d'un coin salon, d'une piscine, d'une salle de conférence, d'une salle de banquet, d'un club, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Avantages Revenu annu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thaïlande
depuis
$218,464
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 51–610 m²
5 objets immobiliers 5
Condominium avec vue spectaculaire sur la merCette nouvelle copropriété de luxe dans la région de Rawai de 40 appartements se distingue par une vue imprenable sur la mer et l'intimité.Un design contemporain exceptionnel, combiné avec des technologies modernes de construction et l'utilisation…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
232,328
Apartment 2 chambres
102.0 – 128.5
522,337
Apartment 3 chambres
182.2 – 610.4
3,45M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thaïlande
depuis
$202,552
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 51–610 m²
13 objets immobiliers 13
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Etherhome Seaview Condo est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de tranquillité à Phuket. Convient aux familles, aux couples ou aux voyageurs solitaires à la recherche de leur propre coin au soleil.À…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
224,019 – 270,367
Apartment 2 chambres
102.0 – 172.4
503,656 – 835,609
Apartment 3 chambres
182.0
1,02M
Apartment 4 chambres
610.0 – 610.4
3,33M – 3,41M
Agence
Tumanov Group
Complexe résidentiel The Title Cielo
Complexe résidentiel The Title Cielo
Complexe résidentiel The Title Cielo
Complexe résidentiel The Title Cielo
Complexe résidentiel The Title Cielo
Complexe résidentiel The Title Cielo
Rawai, Thaïlande
depuis
$106,138
Options de finition Аvec finition