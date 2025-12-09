  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES

Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES

Phuket, Thaïlande
depuis
$999,703
;
13
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33055
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Objet attrayant d'investissement sur la pittoresque île de Phuket ! Appartements et penthouses exclusifs Garrya Residences, situé dans le quartier pittoresque de Bang Tao, Phuket, Thaïlande.
Installations disponibles !
A 100 mètres de la plage !
Les appartements rayonnent d'une atmosphère chaleureuse caractérisée par des textures riches et des tons terreux, soulignés par un feuillage vert, inscrits organiquement à l'intérieur. Depuis les terrasses ouvertes, les résidents ont une vue imprenable, qui se combine organiquement avec le pittoresque paysage marin à l'extérieur. Combinant les éléments organiques naturels et le minimalisme moderne, le projet incarne l'incarnation de la vie de bien-être sur la plage.
Installations: Les résidents pourront profiter d'un large éventail d'équipements, y compris des piscines privées sur le toit pour chaque penthouse, de vastes ouvertures de façade reliant le salon et la salle à manger aux chambres, et une vue imprenable sur le paysage marin.
Lieu:
- à 100 m de la plage de Bang Tao;
Restaurant Bangatao Restaurant à 100 m de Fino
- 150 m jusqu'à la boutique Tops;
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$88,258
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$704,749
Complexe résidentiel Serene condominium
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$653,847
Complexe résidentiel New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$194,526
Complexe résidentiel The Forest Patong
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$272,109
Vous regardez
Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES
Phuket, Thaïlande
depuis
$999,703
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
ban bang raks, Thaïlande
depuis
$437,056
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de la plage
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Artrio
Complexe résidentiel The Title Artrio
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$127,031
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Un paradis tropical en Thaïlande, célèbre pour ses plages animées comme Patong, Kata, Rawai et Bang-Tao, ainsi que sa riche culture et son accès pratique.Dans le vieux Phuket Ville, les visiteurs peuvent profiter de l'architecture sino-portugaise dynamique, de l'art de la rue et de la cuisin…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,953
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 32–69 m²
3 objets immobiliers 3
Le luxueux complexe premium se compose de 24 étages et est situé dans la région de Jomtien, à 800 mètres de la meilleure plage de la ville - Jomtien Beach, qui vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et la ville, et une infrastructure développée au niveau 5 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
112,201
Apartment 2 chambres
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller