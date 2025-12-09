Complexe résidentiel GARRYA RESIDENCES

Objet attrayant d'investissement sur la pittoresque île de Phuket ! Appartements et penthouses exclusifs Garrya Residences, situé dans le quartier pittoresque de Bang Tao, Phuket, Thaïlande.
Installations disponibles !
A 100 mètres de la plage !
Les appartements rayonnent d'une atmosphère chaleureuse caractérisée par des textures riches et des tons terreux, soulignés par un feuillage vert, inscrits organiquement à l'intérieur. Depuis les terrasses ouvertes, les résidents ont une vue imprenable, qui se combine organiquement avec le pittoresque paysage marin à l'extérieur. Combinant les éléments organiques naturels et le minimalisme moderne, le projet incarne l'incarnation de la vie de bien-être sur la plage.
Installations: Les résidents pourront profiter d'un large éventail d'équipements, y compris des piscines privées sur le toit pour chaque penthouse, de vastes ouvertures de façade reliant le salon et la salle à manger aux chambres, et une vue imprenable sur le paysage marin.
Lieu:
- à 100 m de la plage de Bang Tao;
Restaurant Bangatao Restaurant à 100 m de Fino
- 150 m jusqu'à la boutique Tops;
* Le coût peut varier selon le cours.