Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand

Nouveau complexe sur la plage de coucher de soleil de Rawai d'un développeur fiable, dont le projet précédent a été vendu en une demi-heure ! L'architecture du projet se fera dans le style italien. Utilisation de matériaux de haute qualité et de technologies de construction. Grands balcons et terrasses avec vue sur la mer et les jardins tropicaux. Appartements de différents types, des studios confortables aux penthouses luxueux.

Début de la construction - T1 2025. Achèvement de la construction - T4 2026.

Un des développeurs les plus fiables de l'île. La société est présente depuis 1989 — au cours de ses années de formation, elle a été impliquée dans la conception paysagère, et maintenant applique avec succès cette expérience à l'amélioration de ses propriétés. Il a mis en œuvre cinq grands projets de villégiature à Phuket, et trois autres sont en construction.

4 piscines

lagune naturelle

Bien-être et aquathérapie

toit du ciel

zone d'événements

jardin

pont d'observation

barre

Domaine de coworking

zone pour enfants

Salle de thé

centre de fitness

bibliothèque

Salle de conférence

parking pour 89 voitures

parking moto pour 60 voitures

Sécurité 24 heures sur 24

Systèmes CCTV

Services de gestion immobilière

Avantages

Avantages avant la vente:

réduction supplémentaire le premier jour des ventes 10%

possibilité de choisir le meilleur appartement

paquet de meubles comme cadeau

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé sur la plage de Rawai, sur la côte sud de Phuket, le plus populaire avec les expatriés, près des écoles internationales. Accès facile à une variété d'attractions locales, restaurants, cafés et boutiques. Proximité d'autres plages populaires comme Nai Harn et Yanui. Dans le sud de l'île, il y a des bureaux internationaux et une communauté de spécialistes de l'informatique, ce qui augmente la demande de biens locatifs à long terme.