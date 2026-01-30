  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phuket
44
Rawai
84
Phuket
53
Karon
56
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Complexe résidentiel Sunny Moon
Rawai, Thaïlande
depuis
$134,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 34–460 m²
137 objets immobiliers 137
Complexe d'appartements de développeur Sunny Development Group avec un rendement annuel de 11%Nous assurons une liquidité élevée du projet d'investissement en raison:Emplacement uniqueArchitecture iconiqueSociété de gestion privéeNotre expérience éprouvée dans 7 paysRemplissage pour les tour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Apartment 2 chambres
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Apartment 3 chambres
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Appartement
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Complexe résidentiel Kata View
Karon, Thaïlande
depuis
$147,276
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 66 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe d'espèces d'un développeur fiable Un nouveau projet intéressant d'un développeur fiable est situé dans un endroit rare - une partie de Phuket, dans l'accessibilité des piétons de l'une des plus belles plages de l'île - Kata.  Kata Beach est l'une des plus belles plages…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
66.0
157,749
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Complexe résidentiel The City Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$91,984
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 31–76 m²
3 objets immobiliers 3
Projet de projet d'infrastructure de construction au centre d'exposition Le condominium est situé à Samoy L'emplacement est doté d'une infrastructure et d'un emplacement privilégié, dans les locaux spécialisés du centre touristique de Phuket, Central Festival Phuket. Les endroits les plus f…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0
98,693
Apartment 2 chambres
65.0
211,256
Apartment 3 chambres
76.0
242,985
Association
Phuket Property Association
TekceTekce
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,01M
Le complexe se compose de villas de luxe modernes, construites avec des matériaux de haute qualité et avec une grande attention aux détails. Avec des conceptions moderneset des espaces de vie fonctionnels, ils répondent à tous les besoins.Le projet comporte:réceptioncentre de fitnessSalle de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Phuket, Thaïlande
depuis
$331,865
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$129,765
Le plus récent condominium d'affaires où le luxe rencontre la durabilité et l'éco-amitié. Ce n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est votre coin personnel d'harmonie et de confort. Infrastructures et équipements dans le complexe:Maison intelligenteStationnement souterrainGrande piscine…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Complexe résidentiel Harmony Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$128,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Surface 34 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.7
130,958
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$106,851
Le complexe d'appartements de luxe est conçu pour offrir une expérience de vie paisible avec confort urbain.L'espace et le design d'intérieur planifiés fonctionnellement offrent un sentiment aéré et spécieux, améliorant l'expérience de calme et de relaxation.Caractéristiques:appartements vue…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Complexe résidentiel Sirius Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$139,923
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Condominium Sirius is an exciting new residential complex located in the lively area of ​​Ravai, Phuket. This modern project covers 3 buildings, a total of 282 apartments located on 7 floors, offering a variety of modern living spaces developed to satisfy various styles of life. The condom…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thaïlande
depuis
$1,55M
Une communauté fermée privée était composée de 9 villas spacieuses et entièrement fonctionnelles méticuleusement conçues pour les familles avec enfants. Le projet est situé sur une colline avec une vue pittoresque à proximité des écoles internationales.Grandes parcelles de 670 m2 à 1195 m2. …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Complexe résidentiel Utopia Dream U2
Rawai, Thaïlande
depuis
$91,539
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Dream Builder vous aide à réaliser vos rêves via différents concepts dans le projet U2. Réalisez vos rêves parmi de nombreux styles de chambres uniques. Laissez votre rêve briller dans la réalité. L'inspiration pour la construction est derrière les points ci-dessous.Taille(m2)29-32Hauteur du…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thaïlande
depuis
$112,929
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Objet attrayant pour l'investissement!Un revenu garanti de 6 % pour les trois premières années.Installation !A 800 mètres de la plage de Rawai !VIP Space Odyssey est placé sur un fond de collines boisées.Équipements: salle de sport, piscine à débordement sur le toit, chambre d'enfants.Lieu:-…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$136,591
Confortable condominium pour toute l'année, location et revenu passif. Proche de la plage de Kata, dans un endroit confortable et paisible.Le projet a des appartements avec 1-2 chambres. La plupart des appartements ont vue sur la mer, la montagne et la jungle.Bon choix pour les vacances en f…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Rawai, Thaïlande
depuis
$134,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 43–147 m²
35 objets immobiliers 35
Babylon Sky Garden II - Nouveau condominium avec vue sur la mer, situé à Rawai, Thaïlande.Un projet unique, distingué par le design italien et l'hospitalité traditionnelle thaïlandaise.Immeuble de cinq étages de 49 chambres et suites élégantes avec piscine privée.Chaque appartement dispose d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.5 – 59.7
256,607 – 304,388
Apartment 2 chambres
68.9 – 147.2
220,342 – 750,867
Appartement
43.2 – 45.1
165,383 – 172,538
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$116,41M
Nous vous proposons des villas avec piscines, parkings, vue panoramique sur la mer et le jardin.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Scores électriquesClimatisationVentilateurs de plafondSystème "Smart Home…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$157,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Complexe résidentiel The One Nai Harn
Rawai, Thaïlande
depuis
$126,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Un condominium haut de gamme au cœur de Rawai: service 5 étoiles, vue imprenable et la combinaison parfaite du confort de votre propre maison à l'étranger avec le luxe d'un hôtel.196 appartements uniques et 15 types de disposition de 27 à 70 m2.À 900 mètres, Nai Harn La plage est l'une des p…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$1,90M
Le projet se compose de 8 villas de luxe d'un étage avec piscines et vue panoramique.Les caractéristiques complexes:clubhouse exclusif avec une terrasse vue sur la merparc vertsécuritéService de conciergerieEmplacement et infrastructure à proximité Niché sur la côte sud-ouest de Phuket, Kata…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Phuket, Thaïlande
depuis
$4,76M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Laguna Phuket is Asia’;s premier integrated destination. Set against the stunning backdrop of the Andaman Sea, on a 3km stretch of pristine beach, Laguna Phuket is home to six world-class hotels, premium facilities and a branded residences and property division. Spanning over 1,000 acres of …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complexe résidentiel Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Thaïlande
depuis
$317,578
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Situé à côté d'un lac près de Nai Harn Beach, le développement de Wyndham Nai Harn Beach Condo comprendra douze bâtiments de 4 étages, contenant 353 unités.Toutes les unités sont d'une chambre, avec des tailles allant de 40m2 à 61m2. Ils disposent tous d'un balcon privé avec vue sur le lac, …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,11M
Le projet est basé sur la tradition du feng shui, une philosophie bien connue de l'Est dont les origines sont perdues dans le temps. Le premier objectif était de créer un lien direct avec la nature.Grâce au grand nombre de fenêtres, le vent souffle littéralement à travers les murs de la mais…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Complexe est livré avec 13 villas de luxe à deux étages avec des conceptions fonctionnelles, des finitions de luxe et une technologie de pointe. Chaque villa, conçue avec une grande fonctionnalité, beaucoup d'espace utilisable pour le stockage, la vie et la flexibilité, dispose de 3-5 chambr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$487,082
Nous offrons des appartements de luxe de deux et trois niveaux.La résidence dispose de piscines, un club, un parking, sécurité.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone prestigieuse de Rawai, à 800 mètres de la plage
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Complexe résidentiel AURA CONDOMINIUM
Rawai, Thaïlande
depuis
$88,752
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 29–96 m²
171 objet immobilier 171
Aura Condominium est un complexe résidentiel unique situé au sud de Phuket. C'est une combinaison parfaite de design moderne, fonctionnalité et confort, créé pour ceux qui apprécient un niveau de vie élevé et une vue inégalée des paysages tropicaux et des eaux turquoise de la mer d'Andaman
Agence
Udomo
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,25M
Une communauté fermée de villas premium se compose de 37 villas de 4 types, de 3 à 5+ chambres. Toutes les villas disposent d'une piscine avec jacuzzi, jardins tropicaux privés, terrasses et parking couvert pour 2-3 voitures. Le concept du projet est un village résidentiel avec service de vi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$704,749
Nous vous proposons des villas avec piscines, jardins et parkings.Il est possible d'acheter entièrement meublé.La résidence dispose d'un coin salon, d'une piscine commune, d'une salle de conférence, d'une salle de sport.Achèvement - 3ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à prox…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Complexe résidentiel Essence Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$137,948
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
4 objets immobiliers 4
Nouveau projet de classe Deluxe dans le district de RawaiUn nouveau club-house de luxe près de Rawai Quay avec deux piscines, un toit de vue et un restaurant sur le terrain a commencé à être construit par l'un des développeurs les plus fiables et bien établis de l'île dans le passé.Le comple…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$366,190
Cette copropriété moderne avec un style romantique unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Un cocktail sensationnel de nuances légères, de formes étonnamment simples et d'intérieurs caractéristiques crée un sentiment d'espac…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complexe résidentiel Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Thaïlande
depuis
$93,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Next Point Condominium est un projet d'investissement moderne de nouvelle génération situé dans la pittoresque région de Rawai dans le sud de Phuket, à 700 mètres de la mer.Le complexe combine une architecture unique, des technologies de construction de pointe et des infrastructures de class…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Complexe résidentiel Vip Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$112,937
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
1 objet immobilier 1
VIP Venus Karon est un luxueux complexe résidentiel sur Phuket, situé dans la prestigieuse zone de Karon. Le projet comprend 214 appartements situés dans trois bâtiments modernes sur 7 étages. Son emplacement idéal près de la célèbre plage de Caron vous permet de profiter de la beauté nature…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complexe résidentiel Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Thaïlande
depuis
$112,999
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket est un complexe de condominium de luxe qui forme la quatrième phase du projet Utopia Nai Harn.Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez choisir ce complexe:Lieu prestigieux: L'une des plages les plus populaires de Phuket, connue pour son divertissemen…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$375,339
La résidence dispose de restaurants et bars, d'un centre de spa, d'une salle de jeux, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle de sport, d'un coin salon, d'une piscine, d'une salle de conférence, d'une salle de banquet, d'un club, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Avantages Revenu annu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$96,737
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 35–270 m²
8 objets immobiliers 8
Prochain point Condominium — Comfort & Smart Investment dans le sud de PhuketUn complexe résidentiel moderne dans le prestigieux quartier de Rawai, à seulement 7 minutes de Nai Harn Beach.Le projet comprend 4 bâtiments, 4 piscines (940 m2), un centre de remise en forme, des appartements avec…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.7 – 59.4
178,571 – 179,943
Apartment 2 chambres
70.0 – 100.4
198,661 – 336,001
Apartment 3 chambres
132.2
483,514
Apartment 4 chambres
269.8
1,12M
Studio
35.0
100,446
Développeur
Next Point Condominium
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complexe résidentiel The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un complexe résidentiel moderne de style méditerranéen, situé à distance de marche de la plage populaire de Kata, propose des appartements confortables et une infrastructure développée.Le complexe comprend huit bâtiments de sept étages, deux bâtiments de stationnement et un espace pour anima…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$1,43M
Le complexe se compose de 15 villas de luxe avec vue panoramique, piscines privées, terrasses et parkings couverts.Le projet comporte:Sécurité 24 heures sur 24club de golfSalle de sportSpaClub pour enfantscourt de tennisclubs de plagerestaurantsEmplacement et infrastructure à proximité La pr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$147,288
Nouveau condominium dans le sud de Phuket, où le charme tropical est parfaitement combiné avec des équipements modernes. A quelques pas de Robinson Lifestyle Chalong et à quelques pas des magnifiques plages du sud, ce développement exclusif promet une expérience de vie inégalée remplie de bi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$159,647
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Le concept unique du projet en fait un point d'attraction pour tout le district de Rawai. La propriété ici a un potentiel de location élevé quelle que soit la saison. Dans un complexe de 35 villas premium et 2 condominiums.Programme RentalPool : 40% du revenu de l'investisseur, 60% de la soc…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,54M
Le complexe comprend 28 villas avec 4 chambres et 5 salles de bains.Caractéristiques:2 places de stationnementpiscine d'eau saléeterrasseInstallations et équipement dans la maison air conditionnéarmoire intégréecuisineEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 9 minutes…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complexe résidentiel California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$142,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$196,189
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 57–80 m²
2 objets immobiliers 2
APPARTEMENTS PRÊTS-MADE dans le sud dans le segment premium Cette copropriété, située dans la région de Ravai, a été achevée en septembre 2016. Il se compose de 119 appartements sur 4 étages et a été développé par un développeur avec une réputation impeccable et une longue histoire de pro…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0
215,242
Apartment 2 chambres
80.0
302,934
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Complexe résidentiel ENIGMA
Rawai, Thaïlande
depuis
$117,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface de l'appartement: de 35 à 125 M2La résidence Enigma est un complexe résidentiel unique où le confort et la qualité sont combinés avec des technologies de pointe, devenant une réalité.Lieu:En raison de son emplacement en montagne, le complexe Enigma est l'un des sites les plus attraya…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Complexe résidentiel Utopia Mini 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$113,129
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
le meilleur des meilleurs!  L'utopie ne souhaite pas ressembler à ses concurrents et à poursuivre pour donner vie au rêve de créer une propriété à thème multiples. L'emplacement choisi se trouve dans l'arrière-pays de la plage de Nai-Harn et de la plage de Rawai pour les deux commodité des b…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$122,114
La résidence se compose de trois bâtiments de sept étages avec une infrastructure axée sur la philosophie de la vie lente - un rythme de vie calme en harmonie avec la nature.Au total, le complexe dispose de 285 unités de différents aménagements, des studios aux appartements de trois chambres…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Complexe résidentiel The Base Rise
Wichit, Thaïlande
depuis
$79,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
The Base Rise – Nouveau style de station balnéaire Mueang District, Phuket.The Base Rise – Nouveau style de resort condo par Sansiri. est un imposant nouveau style condo de 8 étages comprenant 326 unités, situé au coeur du district de Mueang, Phuket , à 2 min de Phuket central. Les unités di…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complexe résidentiel The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$116,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$613,657
Un complexe résidentiel spacieux de villas élégamment conçues avec une piscine privée, entouré par la nature et la verdure. La collection de maisons tropicales combine la technologie moderne avec des matériaux exotiques pour créer un design riche en parfaite harmonie avec son environnement.C…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complexe résidentiel Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Thaïlande
depuis
$132,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$399,340
Un complexe résidentiel moderne à Chalong, créé pour une vie confortable. L'architecture pensée-out, la haute qualité du bâtiment et l'emplacement pratique rendent le projet attrayant pour la vie et l'investissement.Les caractéristiques complexes:clubhouse avec restaurantcentre de fitness mo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Complexe résidentiel Phenomenon Residence
Karon, Thaïlande
depuis
$158,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Phénomène. Condominium vue mer dans la région de Kata390 appartementsSitué sur une colline raide dans la région de Kata avec paysage luxuriant et vue sur la mer80% des appartements avec vue sur la merEspaces publics et parking souterrainSociété de gestion propre du développeurInstallation - …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$549,515
Un projet unique, situé parmi les paysages pittoresques de l'île de Phuket, se compose de 35 villas avec vue sur les montagnes, le lac et le golf. Le design intérieur du projet est réalisé dans un style moderne en utilisant des couleurs neutres.Le complexe est situé à 5 minutes de l'école in…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Complexe résidentiel Aura Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$84,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Appartements Aura Condominium près de Nai HarnAURA Condominium est un projet de condominium moderne situé à Rawai, dans la province de Phuket. La copropriété dispose de 2 bâtiments, chaque bâtiment avec 7 étages, un total de 241 unités. Les condominiums disponibles à la vente vont de 2,63 mi…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complexe résidentiel Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thaïlande
depuis
$91,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Chalong, Thaïlande
depuis
$195,209
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$141,853
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Babylon Sky Garden II est situé à la pointe sud de l'île de Phuket dans un endroit prestigieux à côté de la plage Ravai, où une vue imprenable de la baie Chalong et de l'île de Lon s'ouvre. Zone du site: environ 3,200 m² 49 appartements sur 5 étages. Parking: Parking 36, moto 41 La …
Association
Phuket Property Association
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Appart-hôtel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Thaïlande
depuis
$147,000
Options de finition Аvec finition
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand, offers premium apartments in Rawai, 400 meters from the beach. The complex covers 17,080 m² and consists of 8 blocks with a total of 516 units. Studio and one-bedroom (1+1) apartments are availabl…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket, Thaïlande
depuis
$93,063
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Utopia Naiharn est un projet composé de condominiums et de villas dans un style de luxe moderne. Il est situé au milieu d'un magnifique paysage de montagne et d'une végétation luxuriante à côté de la plage. Le projet comprend trois types d'appartements d'une chambre de 43 à 53 m2, ainsi que …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$917,402
Le complexe se compose de 9 villas de deux étages.Caractéristiquespiscine de 30 m2 avec chaises longues et doucheespace barbecue avec cuisine extérieure, coin salon et terrassestationnementjardin avec palmiers et plantes tropicales décorativesvue imprenable sur les montagnesSécurité 24 heure…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$161,111
Palmetto style architectural est le mélange asiatique conçu combiné avec les lignes et les couleurs de la nature; inspiré par une idée de vivre dans une oasis de verdure. L'architecture crée un vert harmonique vivant dans une atmosphère chaleureuse et paisible. En raison de l'espace minimal,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Complexe résidentiel Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Thaïlande
depuis
$148,602
Options de finition Аvec finition
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complexe résidentiel So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Thaïlande
depuis
$116,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Complexe résidentiel SO Origin Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$106,056
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 26–65 m²
3 objets immobiliers 3
Condominium en Muang PhuketLe complexe est vraiment à grande échelle, se compose de 2 bâtiments pour 686 appartements.Dans le complexe:- hall principalcourpiscine- centre de fitness- vapeur- jardin secret- coworking- jardin de repos- pavillon- terrasseLe développeur propose un choix d'aménag…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0
155,612
Apartment 2 chambres
65.0
332,908
Studio
26.0
114,477
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$248,375
Nouveau complexe sur la plage de coucher de soleil de Rawai d'un développeur fiable, dont le projet précédent a été vendu en une demi-heure ! L'architecture du projet se fera dans le style italien. Utilisation de matériaux de haute qualité et de technologies de construction. Grands balcons e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Complexe résidentiel Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thaïlande
depuis
$218,464
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 51–610 m²
5 objets immobiliers 5
Condominium avec vue spectaculaire sur la merCette nouvelle copropriété de luxe dans la région de Rawai de 40 appartements se distingue par une vue imprenable sur la mer et l'intimité.Un design contemporain exceptionnel, combiné avec des technologies modernes de construction et l'utilisation…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
235,810
Apartment 2 chambres
102.0 – 128.5
530,166
Apartment 3 chambres
182.2 – 610.4
3,50M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$199,867
Un nouveau projet premium à Karon avec 449 résidences offrant une vue imprenable sur la mer, la montagne et la ville. Conçue avec une esthétique moderne, cette résidence de 8 niveaux sur 4 bâtiments allie harmonieusement élégance contemporaine et nature.Caractéristiques:vue sur l'océan pisci…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$89,735
Une excellente option pour louer et se détendre dans votre propre résidence pendant plusieurs semaines par an.Le complexe se compose de 2 bâtiments de huit étages avec espace de travail, buanderie, piscine, parking, salle de fitness, jardins avec aires de loisirs.Le complexe est en cours de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complexe résidentiel Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thaïlande
depuis
$247,504
Enigma Residence est le complexe résidentiel unique, où le confort et la qualité sont combinés avec des technologies de pointe, se réalisent.Caractéristiquesappartements vue merplans raisonnablesSystème "Smart Home"design moderne et matériaux de qualitélobby et réceptionstationnement souterr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$156,718
Aperçu prévu Projet de titre du développeur bien-aimé Rhom Bho Propriété à Phuket.Le projet accordera une attention particulière au confort et à la satisfaction des besoins des résidents : conception tenant compte de la vie privée, utilisation de matériaux de haute qualité. La partie visuell…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Karon, Thaïlande
depuis
$217,873
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Nom du projet : L'équilibre de la plageNom de la société : The Beach Resort Company LimitedSegment: Classe de luxeAdresse: 98/88 - 98/89 Route Kata, Karon, Muang, Phuket, ThaïlandeSuperficie : 1-316.8 RaisinsNombre de bâtiments : 2 BâtimentsNombre d'unités : Total 112 unitésParkings: 39 voit…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Complexe résidentiel VIP VENUS KARON
Karon, Thaïlande
depuis
$115,627
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Objet attrayant d'investissement ! Revenu garanti 6%!Un complexe populaire avec une perspective favorable de croissance des prix. Parfait pour la résidence permanente et la location! L'emplacement favorable de l'écran LCD vous garantit une forte demande de logement locatif!L'appartement est …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$364,288
La destination haut de gamme en bord de mer à Phuket où le luxe et le confort se rencontrent. Les superbes condos offrent une vue imprenable sur la mer, des plans d'étage spacieux et toutes les chambres disposent de salles de bains privatives pour une expérience vraiment indulgente. Le mélan…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$118,168
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Palmetto Park Condominium développe parfaitement son rythme de vie dans une nouvelle boutique condominium sur l'île de Phuket d'un développeur professionnel connu sous le nom de Group House House. Le projet a été créé de façon créative pour répondre au bien-être, aux cultures et aux traditio…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Complexe résidentiel Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Thaïlande
depuis
$129,029
Options de finition Аvec finition
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Complexe résidentiel Dominion Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$146,836
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
5 objets immobiliers 5
Début des ventes du complexe d'appartements au coeur de RavaiLe nouveau complexe est construit au sud de Phuket dans le centre de Rawai, l'un des quartiers les plus populaires de l'île, à deux minutes à pied du célèbre marché aux fruits de mer et à 5 minutes en voiture des plages de Yanui et…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Thaïlande
depuis
$111,650
Nous offrons des appartements meublés.La résidence dispose d'un espace de co-travail et d'une salle de jeux, d'une piscine de 30 mètres de long et d'un jacuzzi, d'une piscine pour enfants, d'un centre de fitness et d'un espace de yoga, d'un solarium, de jardins, d'un parking, d'une sécurité …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Complexe résidentiel Hennessy Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$262,936
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Le luxueux complexe d'appartements est situé à seulement 100 mètres de la plage de Karon au sud de l'île de Phuket. Un ensemble complet de services de classe premium est fourni ici: restaurants avec cuisine exquise, 5 piscines sur le territoire, hall, réception, bibliothèque. Sur les toits d…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$300,198
Cette copropriété contemporaine avec un style unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Le concept architectural du condominium allie style moderne et éléments tropicaux, mettant l'accent sur les vues imprenables de la fenêtre…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Complexe résidentiel The Title Cielo Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$114,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Le titre Cielo Rawai offre une perspective unique sur la beauté intemporelle du littoral de Phuket. Ici, vous pourrez profiter de la tranquillité des villages de pêcheurs locaux et des couchers de soleil à couper le souffle au cap Promthep, connu comme l'un des endroits les plus pittoresques…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$1,77M
Un premier projet de villa de luxe niché dans le coeur vibrant de Karon Beach, Phuket. Ce développement est un bel exemple d'architecture tropicale moderne, qui allie harmonieusement le design contemporain à la beauté naturelle de la mer d'Andaman.Les villas sont conçues dans un style tropic…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$924,355
Le projet se compose de 8 villas de luxe d'un étage avec piscines et vue panoramique.Les caractéristiques complexes:clubhouse exclusif avec une terrasse vue sur la merparc vertsécuritéService de conciergerieAchèvement - 4ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Niché s…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$133,968
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 36–73 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel dans la région de Ravai la Belle Luxurious Residential Complex de 226 appartements, à seulement 80 mètres du Ravai Embankment! Sea View, le premier littoral! 10 plages et îles à proximité. Une remise de 15% à la scène de pré-vente! Apartments avec une cha…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0
17,09M
Apartment 2 chambres
73.0
19,21M
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$168,864
Le complexe offre une combinaison de style, la meilleure qualité et des investissements rentables. C'est un endroit où le luxe rencontre le confort, et chaque jour est rempli d'émotions joyeuses. Le territoire aura de l'eau et des espaces verts, 2 grands terrains de paking. En outre, pour le…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Complexe résidentiel Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
À propos du projet:Lieu: Muang Phuket, PhuketSuperficie du terrain Pribl. 4 paradisType de projet Condominium à faible hauteur 3 bâtiments (8 et.), 1 clubhouseNombre total d'unités 585 unités / 2 magasins de détailType d'unités Smart Living 26,50 - 27,80 m2 (Smart Living)Loisirs 30.80 - 31.7…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
VIP Vénus KaronLe VIP Le complexe résidentiel de Vénus Karon est une copropriété haut de gamme située dans le complexe de Karon sur l'île de Phuket, en Thaïlande. Ce complexe combine un haut niveau de confort, design élégant et des équipements qui en font un endroit idéal pour vivre ou inves…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$270,133
Nous offrons des appartements exclusifs avec vue panoramique sur l'océan et les montagnes.La résidence dispose d'un restaurant, d'une piscine avec vue sur l'océan, d'un parking, d'un centre de sécurité, de spa et de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'une bibliothèque.Achèvement 2026…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Phuket, Thaïlande
depuis
$128,000
Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuk…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Rawai, Thaïlande
depuis
$120,073
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 27–69 m²
48 objets immobiliers 48
C'est un complexe d'appartements premium situé dans le sud de l'île de Phuket en Thaïlande.8 étages, 209 appartements uniques, 12 types d'aménagements, piscines, salle de fitness, aire de jeux pour enfants et beaucoup plus sont rassemblés en un seul endroit.900 mètres se trouve Nai Harn Beac…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.9 – 69.0
193,607 – 520,647
Apartment 2 chambres
53.6
413,903
Appartement
26.8 – 34.9
127,551 – 202,079
Agence
Udomo
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thaïlande
depuis
$1,17M
Nous offrons des villas tropicales avec de grandes fenêtres, de beaux jardins et piscines, garages. Le design des maisons est basé sur la tradition du Feng Shui.Achèvement - 2024-2025.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 60 minutesChalong Pier et Marina - 5 minutesPlage de Na…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Complexe résidentiel CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Thaïlande
depuis
$188,247
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Bienvenue à Chalong Marina Bay View Condo, la destination de choix en bord de mer à Phuket où le luxe et le confort se rencontrent. Nos superbes condos offrent une vue imprenable sur la mer, des plans d'étage spacieux, et toutes les chambres disposent de salles de bains privatives pour une e…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand