Complexe résidentiel New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand

Un complexe résidentiel unique où chaque jour est rempli de sérénité et de confort. Situé dans la prestigieuse région de Phuket, il offre à ses résidents un niveau de vie exclusif, combinant proximité à la nature, infrastructure développée et le plus haut service. Il a son propre club de plage.

Il est possible d'acheter un paquet de meubles au prix de 4 500 000 baht.

Développeur :

Le premier hôtel de la société a été ouvert en 1994. Depuis, le développeur est devenu une marque asiatique reconnaissable et a déjà acquis une renommée mondiale pour ses hôtels haut de gamme et ses complexes résidentiels. La société exploite plus de 40 stations balnéaires et hôtels dans le monde, 60 spas, 80 galeries commerciales et 3 terrains de golf.

20% - contrat de signature

20% - 25% terminé

20% - 50% terminé

20% - 75% terminé

20% - achèvement

Club privé de plage: Profitez du soleil, du sable et de l'azur de la plage de Bang Tao, accessible uniquement aux résidents du complexe.

Complexe sportif : Restez à l'aise dans la piscine olympique, le gymnase intérieur ou les courts de tennis.

Enchanteur : Sept lacs, plus de 155.000 mètres carrés de forêts et jardins botaniques créent une atmosphère de tranquillité et d'unité avec la nature.

Divertissement pour tous les goûts: Promenez-vous le long des pistes cyclables et piétonnes, visitez le centre commercial avec des boutiques et des restaurants, qui est toujours animé par l'activité.

Infrastructure développée: Près du complexe il y a les meilleurs restaurants, bars, terrains de golf et autres installations qui rendent vos vacances inoubliables.

