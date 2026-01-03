Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Thaïlande

Propriété commerciale 148 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 148 m²
Rawai, Thaïlande
Surface 148 m²
Un développeur fiable offre un espace commercial moderne de 148 m2, idéal pour un spa, des s…
$28
par mois
Propriété commerciale 460 m² dans Rawai, Thaïlande
Propriété commerciale 460 m²
Rawai, Thaïlande
Surface 460 m²
L'espace commercial spacieux d'une superficie de près de 460 m2 offre des possibilités uniqu…
$23
par mois
Usine et entrepôt à louer sur Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Thaïlande. dans Nakhon Pathom, Thaïlande
Usine et entrepôt à louer sur Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Thaïlande.
Nakhon Pathom, Thaïlande
Surface 14 400 m²
Nombre d'étages 2
Usine et entrepôt à louer avec dortoir d'employés sur Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Path…
$41,465
par mois
Immeuble de bureaux Kronos Sathorn, bureau à louer à Sathorn Road, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Immeuble de bureaux Kronos Sathorn, bureau à louer à Sathorn Road, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 22 481 m²
Nombre d'étages 27
Immeuble de bureaux Kronos Sathorn, bureau à louer à Sathorn Road, Bangkok, Thaïlande, près …
$33
par mois
AIA Capital Center, bureau à louer dans le quartier de Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
AIA Capital Center, bureau à louer dans le quartier de Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 54 000 m²
Nombre d'étages 34
AIA Capital Center Building, bureau à louer dans le quartier de Ratchadaphisek, Rama 9, Bang…
Prix ​​sur demande
Immeuble Unilever House, espace de bureau à louer près de Central Rama 9, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Immeuble Unilever House, espace de bureau à louer près de Central Rama 9, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 3 107 m²
Nombre d'étages 12
Immeuble Unilever House, bureau à louer près de Rama 9 MRT et à proximité du grand magasin C…
$24
par mois
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra dans Ban Prem Ruethai, Thaïlande
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai, Thaïlande
Surface 9 000 m²
Nombre d'étages 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Prix ​​sur demande
Hôtel dans Bangkok, Thaïlande
Hôtel
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 77
Nombre d'étages 9
$56,405
par mois
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi dans Pak Kret, Thaïlande
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Pak Kret, Thaïlande
Surface 11 m²
Nombre d'étages 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Prix ​​sur demande
CentralwOrld Offices Building, bureau à louer au coeur de Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
CentralwOrld Offices Building, bureau à louer au coeur de Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 9 m²
Nombre d'étages 45
CentralwOrld Offices Building, bureau à louer au coeur de Bangkok. À côté du grand magasin C…
$33
par mois
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa dans Bangkok, Thaïlande
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa
Bangkok, Thaïlande
Surface 313 m²
Nombre d'étages 23
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachon…
Prix ​​sur demande
G Tower, espace de bureau de catégorie A à louer dans le quartier de Rama 9 - Ratchadaphisek, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
G Tower, espace de bureau de catégorie A à louer dans le quartier de Rama 9 - Ratchadaphisek, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 370 m²
Nombre d'étages 36
G Tower, bureau de catégorie A à louer dans le quartier de Rama 9 - Ratchadaphisek, près du …
$28
par mois
The Ninth Towers Grand Rama 9, bureaux à louer dans le quartier de Rama 9, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
The Ninth Towers Grand Rama 9, bureaux à louer dans le quartier de Rama 9, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 36
The Ninth Towers Grand Rama 9, espace de bureau à louer à Rama 9, près du grand magasin Cent…
Prix ​​sur demande
Immeuble Ritratana, Bureau à louer dans le quartier de Ramkhamhaeng, près de la ligne Orange, Ramkhamhaeng 12. dans Bangkok, Thaïlande
Immeuble Ritratana, Bureau à louer dans le quartier de Ramkhamhaeng, près de la ligne Orange, Ramkhamhaeng 12.
Bangkok, Thaïlande
Surface 2 500 m²
Nombre d'étages 7
Bâtiment Ritratana, bureau à louer dans le quartier de Ramkhamhaeng, près de la ligne Orange…
$12
par mois
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam dans Bangkok, Thaïlande
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam
Bangkok, Thaïlande
Surface 162 m²
Nombre d'étages 38
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT…
Prix ​​sur demande
140 Wireless, espace de bureau à louer près du parc Lumpini Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
140 Wireless, espace de bureau à louer près du parc Lumpini Bangkok, Thaïlande.
Bangkok, Thaïlande
Surface 24 000 m²
Nombre d'étages 22
Immeuble de bureaux 140 Wireless, bureau à louer dans le quartier de Wireless Road et Sarasi…
$28
par mois
