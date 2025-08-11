Complexe résidentiel Dandara

Une opportunité d'investissement attrayante! Rendement: à partir de 6% par an!

Dandara Layan est un appartement à Phuket avec un rendement de 6% par an et un écosystème unique à 1 km de Layan Beach!

Équipements: plans d'eau d'une superficie totale de ~ 2700 m2, piscines, espaces verts, terrains de sport et de jeux, club de fitness, spa, mini-golf, club pour enfants, coworking, boutiques, cafés et restaurants, parking, ascenseurs, sécurité, distributeurs d'accueil.

Lieu:

- le district de Bang Tao, au nord-ouest de Phuket, à 1 km de la plage de Layan;

A proximité: Laguna Phuket, terrains de golf, restaurants et infrastructures balnéaires;

- à l'aéroport de Phuket - environ 30 minutes en voiture.

* Le coût peut varier selon le cours.