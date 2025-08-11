  1. Realting.com
Complexe résidentiel Dandara

Phuket, Thaïlande
depuis
$84,268
;
11
ID: 27382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    2028
    7

Détails intérieurs

  • Sécurité

Éléments extérieurs

  • Parking

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une opportunité d'investissement attrayante! Rendement: à partir de 6% par an!
Installations disponibles !
Mobilier complet ! Appareils ménagers !

Dandara Layan est un appartement à Phuket avec un rendement de 6% par an et un écosystème unique à 1 km de Layan Beach!

Équipements: plans d'eau d'une superficie totale de ~ 2700 m2, piscines, espaces verts, terrains de sport et de jeux, club de fitness, spa, mini-golf, club pour enfants, coworking, boutiques, cafés et restaurants, parking, ascenseurs, sécurité, distributeurs d'accueil.

Lieu:
- le district de Bang Tao, au nord-ouest de Phuket, à 1 km de la plage de Layan;
A proximité: Laguna Phuket, terrains de golf, restaurants et infrastructures balnéaires;
- à l'aéroport de Phuket - environ 30 minutes en voiture.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Phuket, Thaïlande

