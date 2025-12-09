  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Chalong
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$116,41M
Nous vous proposons des villas avec piscines, parkings, vue panoramique sur la mer et le jardin.La résidence dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance.Installations et équipement dans la maison Scores électriquesClimatisationVentilateurs de plafondSystème "Smart Home…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$364,288
La destination haut de gamme en bord de mer à Phuket où le luxe et le confort se rencontrent. Les superbes condos offrent une vue imprenable sur la mer, des plans d'étage spacieux et toutes les chambres disposent de salles de bains privatives pour une expérience vraiment indulgente. Le mélan…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$147,288
Nouveau condominium dans le sud de Phuket, où le charme tropical est parfaitement combiné avec des équipements modernes. A quelques pas de Robinson Lifestyle Chalong et à quelques pas des magnifiques plages du sud, ce développement exclusif promet une expérience de vie inégalée remplie de bi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,54M
Le complexe comprend 28 villas avec 4 chambres et 5 salles de bains.Caractéristiques:2 places de stationnementpiscine d'eau saléeterrasseInstallations et équipement dans la maison air conditionnéarmoire intégréecuisineEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 9 minutes…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Chalong, Thaïlande
depuis
$195,209
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel NOON Tower
Chalong, Thaïlande
depuis
$86,338
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2018
Nombre d'étages 8
Surface 28–53 m²
11 objets immobiliers 11
Prêt à emménager, Entièrement meublé, Revenu garanti À propos du complexe: Nous proposons des appartements meublés modernes : studios, 1-2 et 3 chambres, allant de 24 à 85 m². Le complexe comprend des appartements prêts à emménager offrant une vue imprenable sur la ville, les montagnes et la…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0 – 53.0
95,390 – 155,515
Apartment 2 chambres
47.0 – 50.0
162,222 – 198,703
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Chalong, Thaïlande
depuis
$78,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
A new residential complex managed by the world-renowned hotel brand Wyndham offers premium living in the Chalong area of ​​Phuket. The complex comprises 398 apartments located on a 7,420 m² plot, with a total built-up area of ​​25,000 m². Property details: Distance to sea: 8,900 …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wyndham Fantasea Chalong
Chalong, Thaïlande
depuis
$72,792
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 28–92 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements élégants au coeur de ChalongLe nouveau complexe d'appartements exclusifs sera situé dans le quartier de Chalong à quelques pas du centre commercial Robinson Lifestyle Chalong et à quelques minutes en voiture des plages sud de Phuket.Plongez dans le style de vie Wyndham Fantasea …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0
77,193
Apartment 2 chambres
56.0
154,386
Apartment 3 chambres
92.0
256,516
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Thaïlande
depuis
$67,085
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Invest in unique apartments that provide high returns and price increases every year. Installment plan! Fully furnished apartments! FANTASEA CONDO CHALONG will be located in the heart of Chalong, opposite Robinson Lifestyle Shopping Centre. This project offers the perfect combination of a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,25M
Une communauté fermée de villas premium se compose de 37 villas de 4 types, de 3 à 5+ chambres. Toutes les villas disposent d'une piscine avec jacuzzi, jardins tropicaux privés, terrasses et parking couvert pour 2-3 voitures. Le concept du projet est un village résidentiel avec service de vi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$399,340
Un complexe résidentiel moderne à Chalong, créé pour une vie confortable. L'architecture pensée-out, la haute qualité du bâtiment et l'emplacement pratique rendent le projet attrayant pour la vie et l'investissement.Les caractéristiques complexes:clubhouse avec restaurantcentre de fitness mo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wyndham Fantasea Condo Chalong
Chalong, Thaïlande
depuis
$67,490
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 28–92 m²
9 objets immobiliers 9
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un mélange de vie urbaine et de paradis tropical. Idéal pour les familles, les couples et ceux qui apprécient le confort et la commodité.À propos de l'emplacement : Le complexe est situé au s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0
74,566 – 80,351
Apartment 2 chambres
55.0 – 56.0
149,132 – 162,501
Apartment 3 chambres
92.0
247,787 – 266,946
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Complexe est livré avec 13 villas de luxe à deux étages avec des conceptions fonctionnelles, des finitions de luxe et une technologie de pointe. Chaque villa, conçue avec une grande fonctionnalité, beaucoup d'espace utilisable pour le stockage, la vie et la flexibilité, dispose de 3-5 chambr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$549,515
Un projet unique, situé parmi les paysages pittoresques de l'île de Phuket, se compose de 35 villas avec vue sur les montagnes, le lac et le golf. Le design intérieur du projet est réalisé dans un style moderne en utilisant des couleurs neutres.Le complexe est situé à 5 minutes de l'école in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
