  4. Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Sakhu, Thaïlande
depuis
$176,000
7
ID: 27950
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 089317
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Sakhu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Contrat pour un revenu garanti de 7% par an pendant 5 ans.
Ou un contrat pour la division de revenu 60/40 entre le propriétaire et l'hôtel en faveur du propriétaire.

Sea Heaven est un complexe de villégiature exclusif sur la première ligne de la plage de Naithon, qui est considérée comme l'un des meilleurs de l'île.

La superficie du projet est de 99 200 m2, sur ce site sera construit 4 bâtiments avec des appartements, 15 villas et 3 bâtiments commerciaux avec des magasins.

Le projet se compose de 471 appartements - studios, appartements avec une et deux chambres, allant de 28 m2 à 80 m2.

Le prix des appartements comprend - un ensemble de meubles, décoration, plomberie, cuisine intégrée, placards, climatiseurs.

Le territoire comprendra une allée fleurie de 500 mètres, 5 piscines communes, dont une sur le toit, 4 restaurants, 2 bars, 23 boutiques, un hall, un parking et 4 gymnases.

Date d'achèvement: livrée en 2025.

Infrastructure:

  • Piscines
  • Centre de remise en forme
  • Zone de yoga
  • Domaines de coworking
  • Salle de jeux
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Sakhu, Thaïlande

