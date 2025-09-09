Complexe résidentiel Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Contrat pour un revenu garanti de 7% par an pendant 5 ans.

Ou un contrat pour la division de revenu 60/40 entre le propriétaire et l'hôtel en faveur du propriétaire.

Sea Heaven est un complexe de villégiature exclusif sur la première ligne de la plage de Naithon, qui est considérée comme l'un des meilleurs de l'île.

La superficie du projet est de 99 200 m2, sur ce site sera construit 4 bâtiments avec des appartements, 15 villas et 3 bâtiments commerciaux avec des magasins.

Le projet se compose de 471 appartements - studios, appartements avec une et deux chambres, allant de 28 m2 à 80 m2.

Le prix des appartements comprend - un ensemble de meubles, décoration, plomberie, cuisine intégrée, placards, climatiseurs.

Le territoire comprendra une allée fleurie de 500 mètres, 5 piscines communes, dont une sur le toit, 4 restaurants, 2 bars, 23 boutiques, un hall, un parking et 4 gymnases.

Date d'achèvement: livrée en 2025.

Infrastructure:

Piscines

Centre de remise en forme

Zone de yoga

Domaines de coworking

Salle de jeux

Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.