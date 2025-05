Complexe résidentiel New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand

Nous offrons des villas de style tropical avec piscine et une vue sur la mer.

La résidence est sécurisée 24h/24.

Marina - 5 minutes

Terrain de golf - 15 minutes

Aéroport international de Phuket - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité

De magnifiques couchers de soleil tropicaux, un paysage spectaculaire et une mer azur chaleureuse vous attendent au cœur de la destination touristique thaïlandaise. Phuket offre une combinaison de plages parfaites, des installations modernes, une hospitalité supérieure, une grande cuisine et un hébergement de bonne qualité. La richesse de l'île signifie qu'il y a une excellente infrastructure, de grandes routes, des hôpitaux de classe mondiale, des écoles, des centres commerciaux et tous les autres conforts que vous êtes venus à attendre d'un mode de vie occidental. Il a également le coût de la vie le plus élevé de toute province thaïlandaise, bien qu'il soit encore très abordable selon les normes occidentales et même un revenu modeste de la maison peut vous faire une personne de loisirs ici. L'emplacement de Phuket dans la mer d'Andaman en a fait un foyer pour les étrangers, et il ya beaucoup de services disponibles pour faciliter le déplacement à Phuket, que ce soit pour une saison, quelques années ou pour prendre sa retraite.