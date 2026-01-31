  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Biancana Surin

Phuket, Thaïlande
depuis
$158,000
ID: 33233
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    Classe premium
    2028
    Аvec finition
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements en bord de mer à Phuket • 200 m de Plage de Surin • Pré-vente

Complexe résidentiel Premium Biancana Surin Beach est un format rare par la mer dans l'un des endroits les plus rares à Phuket.
Convient pour l'investissement, le loyer et la résidence personnelle.

📍 Phuket, Plage de Surin - 200 mètres de la mer
Zone de prestige, où il n'y a presque pas de nouveaux projets.

🔑 Pourquoi les investisseurs choisissent ce site

✔ Marche vers l'une des meilleures plages de Phuket
✔ Seulement 350 unités – approvisionnement limité
✔ Grande surface 12 312 m2
✔ 4 bâtiments de 5 étages - sans construction dense
✔ Pré-vente → Prix minimum et croissance maximale

🏗 Construction - 2 ans
📅 Livraison - 3ème trimestre 2028

📈 Rendement et croissance du capital

• Rendement de location - de 8% par an (net)
• Croissance des coûts – du +30% à l'achèvement
Situation avec une demande stable et une pénurie de terres

🏡 Produit fini clé en main

• Réparations de conception
• Meubles et machines inclus
• Format: acheté → livré / arrivé
• Aucun investissement supplémentaire

🌿 Infrastructure au niveau des centres de villégiature

• Onsen, saunas, zones à vapeur
• Club de fitness et coworking
• Café et salons
Animaux de compagnie: animaux de compagnie + piscine

📐 Planification

1 chambre - à partir de 31 m2
2 chambres - jusqu'à 104 m2
• Penthouse 3 chambres - 131 m2

🔒 Conditions préalables à la vente

⚠️ Début officiel des ventes - 20 février
Maintenant il y a une collection d'armure de retour pour la sélection prioritaire des meilleurs lots.

💰 Prix estimés - à partir de ~ 158 000 $
💳 Réserve : 100 000 THB (~3 000)
✔ Si la bonne option n'est pas sélectionnée, la réservation est entièrement retournée.

📌 Biancana Surin Beach

Un actif rare par la mer, que les investisseurs choisissent avant le début des ventes.

📲 Écrivez maintenant à:
• Accédez à la liste d'accès anticipé
• Sélectionnez d'abord les meilleurs plans
• Conditions minimales préalables à la vente

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Vous regardez
