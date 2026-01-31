Complexe résidentiel Biancana Surin

Appartements en bord de mer à Phuket • 200 m de Plage de Surin • Pré-vente
Complexe résidentiel Premium Biancana Surin Beach est un format rare par la mer dans l'un des endroits les plus rares à Phuket.
Convient pour l'investissement, le loyer et la résidence personnelle.
📍 Phuket, Plage de Surin - 200 mètres de la mer
Zone de prestige, où il n'y a presque pas de nouveaux projets.
🔑 Pourquoi les investisseurs choisissent ce site
✔ Marche vers l'une des meilleures plages de Phuket
✔ Seulement 350 unités – approvisionnement limité
✔ Grande surface 12 312 m2
✔ 4 bâtiments de 5 étages - sans construction dense
✔ Pré-vente → Prix minimum et croissance maximale
🏗 Construction - 2 ans
📅 Livraison - 3ème trimestre 2028
📈 Rendement et croissance du capital
• Rendement de location - de 8% par an (net)
• Croissance des coûts – du +30% à l'achèvement
Situation avec une demande stable et une pénurie de terres
🏡 Produit fini clé en main
• Réparations de conception
• Meubles et machines inclus
• Format: acheté → livré / arrivé
• Aucun investissement supplémentaire
🌿 Infrastructure au niveau des centres de villégiature
• Onsen, saunas, zones à vapeur
• Club de fitness et coworking
• Café et salons
Animaux de compagnie: animaux de compagnie + piscine
📐 Planification
1 chambre - à partir de 31 m2
2 chambres - jusqu'à 104 m2
• Penthouse 3 chambres - 131 m2
🔒 Conditions préalables à la vente
⚠️ Début officiel des ventes - 20 février
Maintenant il y a une collection d'armure de retour pour la sélection prioritaire des meilleurs lots.
💰 Prix estimés - à partir de ~ 158 000 $
💳 Réserve : 100 000 THB (~3 000)
✔ Si la bonne option n'est pas sélectionnée, la réservation est entièrement retournée.
📌 Biancana Surin Beach
Un actif rare par la mer, que les investisseurs choisissent avant le début des ventes.
📲 Écrivez maintenant à:
• Accédez à la liste d'accès anticipé
• Sélectionnez d'abord les meilleurs plans
• Conditions minimales préalables à la vente