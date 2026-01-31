Complexe résidentiel Biancana Surin

Appartements en bord de mer à Phuket • 200 m de Plage de Surin • Pré-vente

Complexe résidentiel Premium Biancana Surin Beach est un format rare par la mer dans l'un des endroits les plus rares à Phuket.

Convient pour l'investissement, le loyer et la résidence personnelle.

📍 Phuket, Plage de Surin - 200 mètres de la mer

Zone de prestige, où il n'y a presque pas de nouveaux projets.

🔑 Pourquoi les investisseurs choisissent ce site

✔ Marche vers l'une des meilleures plages de Phuket

✔ Seulement 350 unités – approvisionnement limité

✔ Grande surface 12 312 m2

✔ 4 bâtiments de 5 étages - sans construction dense

✔ Pré-vente → Prix minimum et croissance maximale

🏗 Construction - 2 ans

📅 Livraison - 3ème trimestre 2028

📈 Rendement et croissance du capital

• Rendement de location - de 8% par an (net)

• Croissance des coûts – du +30% à l'achèvement

Situation avec une demande stable et une pénurie de terres

🏡 Produit fini clé en main

• Réparations de conception

• Meubles et machines inclus

• Format: acheté → livré / arrivé

• Aucun investissement supplémentaire

🌿 Infrastructure au niveau des centres de villégiature

• Onsen, saunas, zones à vapeur

• Club de fitness et coworking

• Café et salons

Animaux de compagnie: animaux de compagnie + piscine

📐 Planification

1 chambre - à partir de 31 m2

2 chambres - jusqu'à 104 m2

• Penthouse 3 chambres - 131 m2

🔒 Conditions préalables à la vente

⚠️ Début officiel des ventes - 20 février

Maintenant il y a une collection d'armure de retour pour la sélection prioritaire des meilleurs lots.

💰 Prix estimés - à partir de ~ 158 000 $

💳 Réserve : 100 000 THB (~3 000)

✔ Si la bonne option n'est pas sélectionnée, la réservation est entièrement retournée.

📌 Biancana Surin Beach

Un actif rare par la mer, que les investisseurs choisissent avant le début des ventes.

📲 Écrivez maintenant à:

• Accédez à la liste d'accès anticipé

• Sélectionnez d'abord les meilleurs plans

• Conditions minimales préalables à la vente