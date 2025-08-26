  1. Realting.com
Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Karon, Thaïlande
$199,530
$3,885/m²
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Karon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Bienvenue à Ever Prime Residences, un développement exclusif situé au cœur de Karon Beach, Phuket – l'une des destinations les plus belles et dynamiques de l'île. C'est plus qu'une simple résidence, c'est une mise à niveau de style de vie et une opportunité d'investissement intelligente.

🌴 Pourquoi choisir des résidences de premier choix?


✔️ Situation privilégiée – A quelques minutes de la plage de Karon, l'une des plages de sable les plus emblématiques de Phuket. Entouré par le shopping, la gastronomie, la vie nocturne et les attractions culturelles.
✔️ Design et confort modernes – Résidences contemporaines construites avec soin, offrant des aménagements élégants, des finitions de haute qualité et une vue imprenable sur les montagnes et la mer.
✔️ Investissement intelligent – Avec l'industrie touristique en croissance constante de Phuket, Ever Prime Residences offre une forte demande de location, un potentiel d'occupation élevé et un ROI attrayant pour les investisseurs.
✔️ Installations Resort-Style – Profitez d'une piscine, d'un centre de remise en forme, de la sécurité sur place et de services haut de gamme conçus pour la commodité et la détente.
✔️ Lifestyle & Loisirs – Que vous soyez à la recherche d'une maison de vacances, d'une résidence permanente ou d'une propriété qui génère des revenus pendant votre absence, Ever Prime offre l'équilibre parfait.

🌅 Imaginez vous réveiller jusqu'à des matins tropicaux à couper le souffle, passer vos journées à la plage, explorer la riche culture de Phuket, et revenir à la maison dans le confort de votre propre résidence élégante.

📍 Points saillants de l'emplacement :

  • 5 minutes pour Karon Beach

  • 10 minutes pour Kata Beach

  • 15 minutes de Patong (vie nocturne et shopping)

  • 45 minutes de l'aéroport international de Phuket

💼 C'est pour qui ?

  • Investisseurs à la recherche de hauts rendements du marché immobilier en plein essor de Phuket

  • Acheteurs souhaitant une maison de vacances de luxe en Thaïlande

  • Les chercheurs de mode de vie qui rêvent de vivre au bord de la mer avec toutes les commodités modernes

📞 Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les unités disponibles et les forfaits d'investissement!

Karon, Thaïlande

