Complexe résidentiel EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Bienvenue à Ever Prime Residences, un développement exclusif situé au cœur de Karon Beach, Phuket – l'une des destinations les plus belles et dynamiques de l'île. C'est plus qu'une simple résidence, c'est une mise à niveau de style de vie et une opportunité d'investissement intelligente.

🌴 Pourquoi choisir des résidences de premier choix?



✔️ Situation privilégiée – A quelques minutes de la plage de Karon, l'une des plages de sable les plus emblématiques de Phuket. Entouré par le shopping, la gastronomie, la vie nocturne et les attractions culturelles.

✔️ Design et confort modernes – Résidences contemporaines construites avec soin, offrant des aménagements élégants, des finitions de haute qualité et une vue imprenable sur les montagnes et la mer.

✔️ Investissement intelligent – Avec l'industrie touristique en croissance constante de Phuket, Ever Prime Residences offre une forte demande de location, un potentiel d'occupation élevé et un ROI attrayant pour les investisseurs.

✔️ Installations Resort-Style – Profitez d'une piscine, d'un centre de remise en forme, de la sécurité sur place et de services haut de gamme conçus pour la commodité et la détente.

✔️ Lifestyle & Loisirs – Que vous soyez à la recherche d'une maison de vacances, d'une résidence permanente ou d'une propriété qui génère des revenus pendant votre absence, Ever Prime offre l'équilibre parfait.

🌅 Imaginez vous réveiller jusqu'à des matins tropicaux à couper le souffle, passer vos journées à la plage, explorer la riche culture de Phuket, et revenir à la maison dans le confort de votre propre résidence élégante.

📍 Points saillants de l'emplacement :

5 minutes pour Karon Beach

10 minutes pour Kata Beach

15 minutes de Patong (vie nocturne et shopping)

45 minutes de l'aéroport international de Phuket

💼 C'est pour qui ?

Investisseurs à la recherche de hauts rendements du marché immobilier en plein essor de Phuket

Acheteurs souhaitant une maison de vacances de luxe en Thaïlande

Les chercheurs de mode de vie qui rêvent de vivre au bord de la mer avec toutes les commodités modernes

📞 Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les unités disponibles et les forfaits d'investissement!