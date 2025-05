Complexe résidentiel New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand

Nous offrons des villas d'un étage avec piscines, jardins paysagers et places de parking. Le complexe dispose de 4 types de villas avec 3 ou 4 chambres (chaque avec salle de bains), piscines de 9.5x3.8 ou 10x4 m. La résidence dispose d'un grand jardin communal et d'une sécurité 24h/24. Les villas sont vendues gratuitement et sous contrat de location.

Titre de bail: S'applique aux étrangers sur 30x3 ans de bail pour la propriété foncière des villas.

Titre de propriété : S'applique aux acheteurs thaïlandais ou aux pays étrangers qui achètent par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée thaïlandaise pour posséder à la fois la terre et les villas. Toutes les taxes et frais de transfert seront partagés 50/50 entre le promoteur et l'acheteur.

Climatisation

Armoires encastrées

Le paquet de meubles est facultatif

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Installations pour les projets hors plan:

Dépôt - 2%

1er paiement - 28%

2ème paiement - 20%

3ème paiement - 15%

4ème paiement - 15%

5ème paiement - 10%

6ème paiement - 10%

Plan d'installation pour les villas finies:

Dépôt - 2%

1er paiement - 48%

2ème paiement - 50%

Plage Nai Yang - 14 minutes

Nai Thon Beach - 15 minutes

Plage Layan - 15 minutes

Plage de Bang Tao - 17 minutes

Terrain de golf - 17 minutes

Aéroport international - 17 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité