  2. Thaïlande
  3. Phuket
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
27
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Complexe résidentiel The Petit Tycoon
Phuket, Thaïlande
depuis
$331,865
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Complexe résidentiel Rawayana
Phuket, Thaïlande
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Exclusive condominium 30 meters to the beach. Along the promenade there are many bars and restaurants. Big Buddha 30 minutes drive. 4500 KV.M. INFRASTRUCTURES Shopping center, supermarket, sports complex and gym, 3 pools with panoramic sea views, trampoline center, school and kindergar…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Complexe résidentiel The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket, Thaïlande
depuis
$169,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Emplacement : L'Ozone Oasis est situé à Bangtao, Phuket. Distance de la plage : 2,8 km Date d'achèvement : T2 2026 Nombre d'étages : 8 étages Nombre d'appartements : 328Description : Complexe résidentiel "The Ozone Oasis" est situé dans le prestigieux quartier de Laguna, connu pour son haut …
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complexe résidentiel The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Phuket, Thaïlande
depuis
$116,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Plongez dans l'atmosphère d'OZONE SIGNATURE CONDOMINIUM, où la quintessence du luxe moderne et le charme de l'élégance contemporaine se fondent harmonieusement dans le cœur animé de la première station balnéaire d'Asie, Phuket. Complexe résidentiel "Ozone Signature" est une résidence élégant…
Association
Phuket Property Association
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket, Thaïlande
depuis
$93,063
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Utopia Naiharn est un projet composé de condominiums et de villas dans un style de luxe moderne. Il est situé au milieu d'un magnifique paysage de montagne et d'une végétation luxuriante à côté de la plage. Le projet comprend trois types d'appartements d'une chambre de 43 à 53 m2, ainsi que …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Kvartira s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thaïlande
depuis
$142,575
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Above Element is a modern residential complex located in one of the most prestigious areas of Phuket. The resort condominium has a modern design in the Mediterranean style. In two 7-story buildings there are 263 apartments ranging from 38 sq.m. up to 138 sq.m. with stunning sea views. T…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Complexe résidentiel THE ONE
Phuket, Thaïlande
depuis
$107,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Complexe résidentiel Melia Phuket Karon Residences
Phuket, Thaïlande
depuis
$228,642
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Layan Green Park
Complexe résidentiel Layan Green Park
Complexe résidentiel Layan Green Park
Complexe résidentiel Layan Green Park
Complexe résidentiel Layan Green Park
Complexe résidentiel Layan Green Park
Phuket, Thaïlande
depuis
$165,441
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complexe résidentiel Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Phuket, Thaïlande
depuis
$143,345
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Sky Park Celeste is the latest, modern residential complex, consisting of 7-story V-shaped buildings that are built on a golf course in the heart of Laguna Phuket. The buildings of the complex are interconnected by transitions surrounded by greenery, lagoon views and partial ocean views. …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Andamaya
Complexe résidentiel Andamaya
Complexe résidentiel Andamaya
Complexe résidentiel Andamaya
Complexe résidentiel Andamaya
Complexe résidentiel Andamaya
Phuket, Thaïlande
depuis
$695,628
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Phuket, Thaïlande
depuis
$190,616
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Phuket, Thaïlande
depuis
$112,000
L'année de construction 2020
Surface 31–70 m²
3 objets immobiliers 3
Object function: The complex was put into operation in May 2020. Known for its two best restaurants on Ravai Beach. Developer offers rental program 70/30% In the complex: A modern and stylish six-story condominium with the highest quality standards, architecture and interior design are loca…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Apartment 2 chambres
69.7
232,000
Développeur
Art House
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Phuket, Thaïlande
depuis
$137,000
L'année de construction 2022
Surface 35–70 m²
3 objets immobiliers 3
Object feature: The division of the houses offers a panoramic view of the sea of 75% apartments. And also makes the project one of the best options for investing in Phuket. The developer offers a guaranteed income 7% for 5 years or a rental program 60/40% In the complex: A new and absolutel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
137,000
Apartment 2 chambres
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Développeur
Art House
Complexe résidentiel MAESTRO LUXURY
Complexe résidentiel MAESTRO LUXURY
Phuket, Thaïlande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
MAESTRO LUXURY est un projet avec 24 appartements de luxe spacieux et des équipements uniques pour les propriétaires et les invités du complexe.Le projet est situé au 32, Choeng Thale, district de Thalang, Phuket 83110, Thaïlande.Appartements luxueux avec des intérieurs exceptionnels, zeste …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Phuket, Thaïlande
depuis
$109,793
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Ocean Sands Condominium is a stylish condominium presented in creamy brown colors located in Lagoon, Phuket, near Bangtao Beach. Ocean Sands Laguna offers all the standard amenities of a five-star hotel, so it will provide complete comfort. The 6-story condominium consists of 213 residen…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complexe résidentiel Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Phuket, Thaïlande
depuis
$93,063
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Utopia Dream – is a project of the top Australian developer Utopia Development on the south coast of Phuket. This is a real gem located between the two most beautiful beaches of Nai Harn and Ravai and next to the picturesque Nong Harn Lake. The new project includes a 7-story building, …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Phuket, Thaïlande
depuis
$115,756
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$120,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Harmony Naiharn is a premium condominium and apartment project with 5 star service and stunning views of the Andaman Sea. The complex is located in the heart of Ravai, 15 minutes from the beaches of Kata and Karon and within walking distance to the entire tourist infrastructure! The co…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Complexe résidentiel Apartamenty klassa Luxury
Phuket, Thaïlande
depuis
$564,546
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Pandora Residences is a fully equipped Luxury apartment located in southern Phuket, in the famous Ravai district. The residential complex includes 14 two - and three-story apartments with an elegant interior and a well-groomed common area with a swimming pool and a sun terrace. The loc…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Phuket, Thaïlande
depuis
$65,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
FANTASEA CONDO KAMALA is an amazing condominium complex located just 900 meters from the beautiful Kamala beach on the west coast of Phuket. The condominium consists of 8 floors and includes 164 cozy and stylish apartments. A wide selection of options from modern and luxurious to minimalist …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Complexe résidentiel Kvartira klassa lyuks u morya
Phuket, Thaïlande
depuis
$143,818
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Sole Mio Condominium is the new stunning residential complex of one of the most reliable developers of Phuket and the Railand Property Group. The project consists of 124 apartments made in two types of layout: studios 36 sq.m and single apartments 57 sq.m. All apartments with a private b…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Complexe résidentiel VIP GREAT HILL
Phuket, Thaïlande
depuis
$45,319
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Complexe résidentiel The Ozone Lagunia Condominium
Phuket, Thaïlande
depuis
$165,699
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
LE MEILLEUR IMMOBILIER DE 40 000 $ EN TAÏLANDE ! APPELEZ ! CONSULTATION GRATUITE. Vous envisagez un achat immobilier en Thaïlande ? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, à organiser une transaction sûre avec le promoteur ! - immobilier exclusif ; - assistance à l'organisation du dé…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel The Quarter
Complexe résidentiel The Quarter
Complexe résidentiel The Quarter
Complexe résidentiel The Quarter
Complexe résidentiel The Quarter
Complexe résidentiel The Quarter
Phuket, Thaïlande
depuis
$233,199
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Complexe résidentiel Origin Central Phuket
Phuket, Thaïlande
depuis
$57,907
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Afficher tout Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay by Wyndham
Phuket, Thaïlande
depuis
$137,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
SMA Platinum Bay by Wyndham est une copropriété de luxe moderne composée de 432 appartements sur 4 étages et conçu par New World ADM Platinum.Le complexe est entièrement meublé et a un décor magnifique avec toutes les commodités sur place.Les types d'appartements vont des studios aux apparte…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Complexe résidentiel Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thaïlande
depuis
$419,406
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa Qabalah is a luxurious villa complex located at 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. The facility includes 31 apartments on 2 floors, in a design style. In addition, each villa has 2-4 bedrooms with a private pool and a lush garden on the roof, which will da…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Surin Sabai
Complexe résidentiel Surin Sabai
Complexe résidentiel Surin Sabai
Complexe résidentiel Surin Sabai
Complexe résidentiel Surin Sabai
Complexe résidentiel Surin Sabai
Phuket, Thaïlande
depuis
$255,180
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel The Panora Phuket Condominiums
Complexe résidentiel The Panora Phuket Condominiums
Complexe résidentiel The Panora Phuket Condominiums
Complexe résidentiel The Panora Phuket Condominiums
Complexe résidentiel The Panora Phuket Condominiums
Phuket, Thaïlande
depuis
$248,048
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Cassia
Complexe résidentiel Cassia
Complexe résidentiel Cassia
Complexe résidentiel Cassia
Complexe résidentiel Cassia
Complexe résidentiel Cassia
Phuket, Thaïlande
depuis
$149,184
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Cassia is an amazing condominium located 500 meters from the ocean, in the heart of the vast closed territory of Laguna Phuket. The complex is located at: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Thailand. The project is surrounded by nature, beaches, mou…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Complexe résidentiel Serene Condominium s vidami na more i gory
Phuket, Thaïlande
depuis
$674,754
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
Serene Condominium is located between the two most popular beaches of Phuket - Surin and Bang Tao. This is one of the most attractive places in Phuket. This location can be called the most successful on the island. From the apartments will open stunning views of the sea or mountains. The ma…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Complexe résidentiel Sea Heaven klassa lyuks
Phuket, Thaïlande
depuis
$174,925
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
Sea Heaven is a luxurious luxury investment condominium on the banks of the Nai Ton Bay, made in a modern design and various layouts, ranging from 29 to 77 sq.m. The complex consists of 5 residential 8 building buildings and accommodates 476 apartments. The following types of apartments: st…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Oceana Surin
Complexe résidentiel Oceana Surin
Complexe résidentiel Oceana Surin
Complexe résidentiel Oceana Surin
Complexe résidentiel Oceana Surin
Complexe résidentiel Oceana Surin
Phuket, Thaïlande
depuis
$285,964
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Complexe résidentiel Laguna Lakeside
Phuket, Thaïlande
depuis
$196,961
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Laguna Lakeside is a premium complex in the best resort in Asia, located in Chongtal, Phuket. The complex consists of 114 apartments on 7 floors and was developed by Laguna Property. One and two bedroom apartments in the project are elegant and stylish residences created taking into ac…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Phuket, Thaïlande
depuis
$148,648
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Diamond Condominium is an exclusive condominium complex located next to the famous beach of the western coast of Phuket Bang Tao. The complex includes 295 innovatively designed condominiums with 1-2 bedrooms and penthouses with 2-4 bedrooms with fully equipped living quarters, including g…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complexe résidentiel Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$130,713
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Rawayana Beachfront Village is a multifunctional project consisting of 282 designer apartments on 4 floors and 22 ultra-premial villas. The complex is located in the heart of Ravai - the city of Phuket, which makes it easily accessible for various amenities in the area! The project is …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Complexe résidentiel Wyndham La Vita
Phuket, Thaïlande
depuis
$150,481
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Complexe résidentiel Laguna Beachside
Phuket, Thaïlande
depuis
$852,701
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Laguna Beachside is an amazing condominium project developed by Laguna property. The complex is located at: 394, ถนน รี สุน ทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Thailand The project consists of 4 buildings of 5 floors each, and all of them are connected with each other. Each hou…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel The Park Surin
Complexe résidentiel The Park Surin
Complexe résidentiel The Park Surin
Complexe résidentiel The Park Surin
Complexe résidentiel The Park Surin
Complexe résidentiel The Park Surin
Phuket, Thaïlande
depuis
$290,681
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complexe résidentiel Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thaïlande
depuis
$108,673
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Surin Sands Condominium is an elite boutique project located in a lush tropical environment. In addition, the project provides for 82 apartments on 7 floors with a usable area of 30 to 81 square meters. meters. It is completely furnished with quality imported furniture for your family! …
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$538,495
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Laguna Park 2 is a modern-style townhouse project and villa consisting of 53 residential units - 28 townhouses and 25 villas. The project is located at: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand, among tropical greenery. The project is located n…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Baan Pur
Complexe résidentiel Baan Pur
Complexe résidentiel Baan Pur
Complexe résidentiel Baan Pur
Complexe résidentiel Baan Pur
Complexe résidentiel Baan Pur
Phuket, Thaïlande
depuis
$277,049
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Complexe résidentiel VIP GALAXY
Phuket, Thaïlande
depuis
$464,220
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
VIP GALAXY is a large complex of luxury villas in the south of Phuket, offers for sale three different types of villas, the area of which is about 206-272 square meters. Each villa has its own private pool and private garden. VIP GALAXY has a five-star lobby of the hotel with an area of 5,00…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
