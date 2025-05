Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand

Une nouvelle ligne d'appartements d'investissement dans un complexe prestigieux dans la région de Kamala.

Le projet est un complexe moderne avec piscines, restaurants et un SPA. Le complexe dispose de 222 unités avec différents aménagements (1, 2 et 3 chambres + duplex). Tous les appartements ont des matériaux de finition de haute qualité et des espaces de vie spacieux. L'attention au détail et la construction respectueuse de l'environnement en font un choix idéal pour vivre et investir.

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Avantages

Pour la dernière société de développement d'unités restantes offre des incitatifs généreux pour les investisseurs — 70/30 programme de gestion.

Situé dans un emplacement prestigieux sur la plage de Kamala, à proximité de toutes les infrastructures.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans un emplacement prestigieux sur la plage de Kamala, qui offre la commodité et l'accès à toute l'infrastructure de la région avec des restaurants, des cafés, des magasins et des divertissements.